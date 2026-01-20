El aumento se acredita de forma automática, junto con el calendario habitual de pagos, y alcanza a todas las personas que cobran la asignación y cumplen con los requisitos administrativos. No requiere gestiones previas ni inscripciones adicionales.

De este modo, la asignación principal acompaña parcialmente la evolución de los precios, aunque el impacto total sobre el ingreso mensual depende de la existencia de beneficios complementarios.

¿Qué es el refuerzo de hasta $108.000 que se cobra con la AUH?

ANSES actualiza la AUH con aumento y suma un significativo refuerzo

El refuerzo al que hace referencia ANSES corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que perciben la AUH.

Este beneficio no se paga como una prestación independiente. El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

La Tarjeta Alimentar está destinada exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite la extracción de efectivo ni la adquisición de otros productos fuera de ese rubro.

¿Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta en febrero?

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática. Sus montos dependen de definiciones específicas del Poder Ejecutivo y no se ajustan en función directa de la inflación.

Por ese motivo, en febrero el refuerzo mantiene los mismos valores que en enero, a pesar de la suba aplicada a la asignación principal. Esta diferencia genera variaciones en el ingreso total según la cantidad de hijos a cargo.

Los montos vigentes del refuerzo son

$52.250 para familias con un hijo,

$81.936 para familias con dos hijos,

$108.062 para familias con tres hijos o más.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH?

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE,

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción específica. ANSES recuerda que mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar es clave para asegurar el cobro correcto de la AUH y del refuerzo alimentario.