El otro tuit donde Natacha Jaitt destrozaba a Luciano Castro antes de su muerte

Vale recordar que entre sus mediáticas denuncias, Natacha Jaitt supo hablar abiertamente del abuso de menores en el fútbol, refiriéndose al caso Independiente, una supuesta red de pedofilia vinculada a famosos y política, y una violación que ella misma dijo haber sufrido.

Además de las causas formales, también hizo fuertes acusaciones mediáticas a conductores y periodistas, como cuando señaló a Jorge Rial por supuestas cuentas offshore y negocios en paraísos fiscales, entre otras figuras del espectáculo.

Sabrina Rojas y Luciano Castro

Cuál fue el primer tuit con el que Natacha Jaitt trató de infiel a Luciano Castro

El escándalo que envuelve por estas horas a Luciano Castro por sus supuestas infidelidades a Griselda Siciliani volvió a tomar temperatura con la reaparición de un explosivo mensaje del pasado. Esta vez, quien volvió a encender la mecha fue Ulises Jaitt, al compartir en la red social X un antiguo tuit de su hermana Natacha Jaitt, fallecida en febrero de 2019 en un episodio que aún genera interrogantes y controversia.

Sin demasiadas vueltas, Ulises acompañó la publicación con una frase breve pero contundente: “Natacha sobre Luciano Castro (2019)”. Ese simple comentario bastó para que miles de usuarios volvieran a poner la lupa sobre el actor y recordaran una de las tantas intervenciones polémicas de la mediática, conocida por su estilo frontal, provocador y sin filtros.

El mensaje original data del 1° de enero de 2019, momento en el que Luciano Castro estaba casado con Sabrina Rojas. Allí, Natacha había escrito: “¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”. Como era habitual en ella, la frase mezclaba ironía, denuncia y una fuerte carga de exposición pública que en su momento generó revuelo.

TW Ulises Jaitt sobre posteo de Natacha sobre Luciano Castro

Con el contexto actual, ese tuit adquiere una nueva lectura. Es que el actor atraviesa días turbulentos desde que se conocieron audios en los que se lo escucha intentando seducir a una mujer durante su estadía en España en noviembre pasado, cuando oficialmente mantenía una relación con Griselda Siciliani. La filtración de esos mensajes desató una ola de cuestionamientos y volvió a poner en duda su comportamiento sentimental.

En este marco, la publicación de Ulises Jaitt no sólo reflotó viejos fantasmas, sino que también reforzó la idea de que las advertencias de Natacha no eran simples provocaciones mediáticas. Para muchos, sus palabras vuelven a cobrar vigencia y parecen anticipar un patrón de conductas que hoy vuelve a quedar expuesto.

Además, el recuerdo del tuit también remite directamente a Sabrina Rojas, quien atravesó numerosas crisis con Castro antes de decidir, hace ya más de cuatro años, ponerle punto final a la relación marcada por versiones de infidelidades reiteradas. En ese sentido, el mensaje rescatado por Ulises parece darle respaldo a la postura que la actriz sostuvo durante años.

Así, una vez más, el nombre de Natacha Jaitt vuelve a instalarse en el centro del debate, dejando la sensación de que muchas de sus denuncias, lejos de ser meros escándalos, estaban basadas en información concreta que hoy, con el paso del tiempo, vuelve a salir a la luz y a incomodar a más de uno.