El beneficio alcanza a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que concurran a escuelas especiales, instituciones de formación, talleres protegidos o espacios de apoyo educativo.

El objetivo del pago es acompañar los gastos habituales vinculados al comienzo de clases.

Cuál es el monto confirmado y cómo se acredita el pago

image.png ANSES confirmó el esquema de pago de la Ayuda Escolar para AUH

Para 2026, ANSES fijó el monto de la Ayuda Escolar en $85.000 por hijo. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible.

El pago se realiza únicamente cuando el certificado de alumno regular fue presentado y validado correctamente por el organismo. Una vez aprobado el trámite, la acreditación se efectúa sin necesidad de gestiones adicionales.

ANSES aclaró que el beneficio no se paga de manera retroactiva, por lo que la falta de presentación del certificado impide el cobro.

Cómo presentar el certificado escolar para cobrar la Ayuda Escolar

El trámite se realiza a través de Mi ANSES. El procedimiento incluye ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección Hijos, seleccionar la opción Presentar certificado escolar, generar el formulario correspondiente, hacerlo firmar por la institución educativa y cargarlo nuevamente en la plataforma.

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados para evitar demoras en la validación.

Cómo se suma la Ayuda Escolar a la AUH y otros beneficios

La Ayuda Escolar se agrega a los ingresos mensuales de las familias que cobran la AUH, que en febrero recibe un aumento del 2,8% por la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor.

Además, continúa vigente la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que no se ajusta automáticamente y que puede alcanzar los $108.062, según la cantidad de hijos. Este monto se acredita junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

La combinación entre AUH, Ayuda Escolar y Tarjeta Alimentar define el ingreso total que perciben los hogares alcanzados.

Qué revisar antes de esperar el pago

ANSES recordó que la Ayuda Escolar requiere trámite obligatorio, a diferencia de otras prestaciones que se pagan de forma automática cuando los datos están actualizados.

Por ese motivo, el organismo recomienda consultar el estado del trámite y los datos cargados en Mi ANSES antes del período de liquidación para evitar inconvenientes.