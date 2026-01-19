ANSES y AUH: el refuerzo escolar que define ingresos clave en 2026

El alcance incluye a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que asistan a instituciones educativas reconocidas, talleres protegidos o reciban apoyos formativos o terapéuticos.

El objetivo del refuerzo es acompañar el inicio de clases y aliviar gastos habituales vinculados a la educación.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar ANSES 2026 y cómo se paga

Para 2026, ANSES estableció que la Ayuda Escolar será de $85.000 por hijo. El monto se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible.

El pago se efectiviza únicamente cuando el certificado de alumno regular fue presentado y validado correctamente. Si el trámite se completa dentro del plazo, no se requiere ninguna gestión adicional para el cobro.

Desde el organismo aclararon que el beneficio no se paga de forma retroactiva, por lo que la falta de presentación del certificado impide la liquidación.

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar paso a paso en Mi ANSES

El trámite se realiza de manera digital a través de Mi ANSES. Para completarlo, es necesario

ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social,

acceder a la sección Hijos,

seleccionar Presentar certificado escolar,

generar el formulario correspondiente,

llevarlo a la institución educativa para su firma,

y cargar el documento completo en la plataforma.

ANSES recomienda verificar previamente que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados para evitar demoras o rechazos.

Cómo se combina la Ayuda Escolar con la AUH y otros refuerzos vigentes

La Ayuda Escolar se suma a los ingresos mensuales que reciben las familias que cobran la AUH, que en febrero registra un aumento del 2,8% por la fórmula de movilidad basada en el IPC.

Además, continúa vigente la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que no se ajusta automáticamente y que puede alcanzar los $108.062, según la cantidad de hijos. Este beneficio se acredita junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

La combinación entre AUH, Ayuda Escolar y Tarjeta Alimentar determina el ingreso total que percibe cada familia.

Qué tener en cuenta antes de esperar el cobro

ANSES recuerda que la Ayuda Escolar requiere trámite obligatorio, a diferencia de la AUH y la Tarjeta Alimentar, que se acreditan automáticamente si los datos están correctamente registrados.

También recomienda consultar siempre los canales oficiales para verificar montos, fechas y estado del trámite antes de cada período de pago.