ANSES actualiza la PUAM en marzo con aumento y bono: cuál es el nuevo monto

No obstante, dado que el bono se mantiene sin actualizaciones desde marzo de 2024, el impacto real del aumento será menor al índice inflacionario. En términos efectivos, la mejora en el ingreso total rondará el 2,32%.

PUAM_ANSES

Quiénes pueden solicitar la PUAM de ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada por la Ley 27.260 con el propósito de brindar una cobertura básica a personas que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Su relevancia creció tras el vencimiento de la moratoria previsional.

Para iniciar el trámite ante ANSES es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con un mínimo de 10 años de residencia en el país.

En el caso de personas extranjeras, acreditar al menos 20 años de residencia efectiva en la Argentina.

No percibir jubilación, pensión, retiro ni otro beneficio incompatible.

Además del haber mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima, los titulares acceden a la cobertura médica de PAMI y pueden cobrar asignaciones familiares, según corresponda.