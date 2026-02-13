ANSES actualiza la PUAM en marzo con aumento y bono: cuál es el nuevo monto
La prestación de ANSES aumentará por la movilidad mensual. De cuando será el ingreso total para los beneficiarios a partir del desembolso del refuerzo.
Cuál es el nuevo monto de la PUAM para marzo (Foto: archivo).
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un nuevo ajuste en marzo de 2026 y pasará a ubicarse en $295.680,70. La actualización será aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en función del esquema de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El incremento previsto es del 2,88%, porcentaje correspondiente a la inflación de enero informada por el Indec. Si bien el organismo estadístico comunicó una suba del 2,9%, el dato oficial fue redondeado, mientras que Anses utiliza el índice con dos decimales para calcular los haberes.
La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que su monto se modifica automáticamente cada mes en línea con la evolución de los precios.
PUAM de ANSES: refuerzo extraordinario confirmado
Quienes perciben esta prestación continuarán cobrando el bono adicional de $70.000, tal como lo establece el Presupuesto 2026. Con ese refuerzo, el ingreso total en marzo ascenderá a $365.680,70.
No obstante, dado que el bono se mantiene sin actualizaciones desde marzo de 2024, el impacto real del aumento será menor al índice inflacionario. En términos efectivos, la mejora en el ingreso total rondará el 2,32%.
Quiénes pueden solicitar la PUAM de ANSES
La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada por la Ley 27.260 con el propósito de brindar una cobertura básica a personas que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Su relevancia creció tras el vencimiento de la moratoria previsional.
Para iniciar el trámite ante ANSES es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
Tener 65 años o más.
Ser argentino nativo o naturalizado con un mínimo de 10 años de residencia en el país.
En el caso de personas extranjeras, acreditar al menos 20 años de residencia efectiva en la Argentina.
No percibir jubilación, pensión, retiro ni otro beneficio incompatible.
Además del haber mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima, los titulares acceden a la cobertura médica de PAMI y pueden cobrar asignaciones familiares, según corresponda.