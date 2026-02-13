Excelente noticia de ANSES: solo por marzo, Milei pagará un bono de más de $ 450.000

La Asignación de Pago Único por Adopción es un beneficio que se abona por única vez y tiene como finalidad principal acompañar económicamente en la etapa inicial posterior a la sentencia judicial de adopción. A diferencia de otras asignaciones de carácter mensual, esta prestación se paga en una sola cuota.

Desde el organismo previsional destacaron que el objetivo es “garantizar un apoyo concreto a las familias en un momento trascendental de sus vidas”. El monto actualizado a marzo de 2026 alcanza los $462.934, cifra que surge de la aplicación del último índice de movilidad.

APU por Adopción: quiénes pueden acceder en marzo 2026

El beneficio no es universal, sino que está dirigido a determinados grupos que se encuentren registrados dentro del sistema de la ANSES y cumplan con los requisitos establecidos.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores rurales y trabajadores de temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo.

Es importante remarcar que, como ocurre con otras prestaciones familiares, existen topes de ingresos y condiciones administrativas que deben cumplirse. La verificación de datos personales y familiares en la base del organismo es un paso clave para evitar demoras.

Qué se necesita para cobrar la Asignación por Adopción

Uno de los puntos centrales para acceder al beneficio es el cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa vigente.

La ANSES exige que la solicitud de la Asignación de Pago Único por Adopción se realice dentro de un período específico contado desde la fecha en que la sentencia judicial de adopción queda firme.

En concreto, la gestión debe iniciarse:

No antes de los 2 meses desde la fecha de la sentencia.

No después de los 2 años posteriores a que la adopción quede firme.

Este margen temporal busca garantizar que el beneficio se utilice efectivamente como apoyo en la etapa inicial de la nueva conformación familiar.

Para iniciar el trámite, es indispensable contar con la documentación que acredite la adopción y verificar que todos los datos personales y vínculos familiares estén correctamente registrados en la base de datos del organismo.

Impacto del aumento del 2,9%: cómo se calcula el nuevo monto

El incremento del 2,9% responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo busca que los beneficios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Así, el monto de la APU por Adopción pasó a ubicarse en $462.934, reflejando la última actualización correspondiente al período.

Para muchas familias, este ajuste representa una diferencia concreta al momento de afrontar gastos iniciales como:

Adecuación del espacio habitacional.

Compra de mobiliario infantil.

Indumentaria y artículos de primera necesidad.

Traslados y trámites vinculados al proceso judicial.

Calendario de pagos de febrero: AUH, SUAF y otras asignaciones

Mientras se espera el pago del monto extraordinario en marzo, la ANSES continúa con el calendario habitual de febrero para las distintas prestaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Este cronograma organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), una modalidad que permite distribuir la acreditación de manera ordenada.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

El cumplimiento de estas fechas es clave para quienes dependen de estos ingresos para organizar el presupuesto mensual.

Un beneficio que acompaña nuevas historias familiares

Más allá de las cifras, la Asignación de Pago Único por Adopción representa un gesto institucional hacia familias que deciden ampliar su hogar mediante la adopción.

En Argentina, los procesos adoptivos pueden implicar largos períodos de espera, instancias judiciales y evaluaciones técnicas. Una vez dictada la sentencia firme, comienza una nueva etapa que demanda no solo adaptación emocional sino también organización económica.

En ese contexto, la ayuda económica cumple una función concreta y simbólica: aliviar parte de la carga financiera y reconocer la importancia social de la adopción como forma de garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes.

Recomendaciones para quienes planean solicitar la APU

Especialistas en seguridad social recomiendan:

Verificar previamente que todos los datos familiares estén actualizados.

Confirmar la fecha exacta en que la sentencia quedó firme.

Respetar estrictamente el plazo de entre 2 meses y 2 años.

Conservar toda la documentación respaldatoria.

Un error en la carga de datos o una solicitud fuera de término puede demorar o impedir el cobro del beneficio.

Perspectivas para marzo 2026

Con el monto fijado en $462.934 y la actualización ya confirmada, marzo se presenta como un mes clave para quienes hayan culminado recientemente un proceso de adopción.

La combinación de aumento por movilidad y pago extraordinario genera expectativas entre los beneficiarios, especialmente en un contexto donde cada actualización se vuelve determinante para el equilibrio del presupuesto familiar.

La ANSES continuará aplicando la fórmula de movilidad en los próximos meses, por lo que el valor de las prestaciones seguirá sujeto a la evolución del índice de inflación.