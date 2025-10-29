En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES actualizó los montos de la AUH y confirmó aumento para noviembre 2025

La ANSES confirmó el aumento para beneficiarios de la AUH en noviembre, junto a los valores de los complementos que se pagan de manera automática. Conocé los montos actualizados, los extras incluidos y cómo consultar la liquidación desde Mi ANSES.

La AUH ANSES noviembre tendrá una nueva actualización mensual que ya fue confirmada en función del índice oficial de inflación.

ATENCIÓN jubilados: ANSES confirmó las fechas de cobro de noviembre 2025

El incremento también impactará en el valor de los beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que se acreditan de manera automática.

Los pagos se efectuarán según calendario por terminación de DNI, sin necesidad de trámite adicional por parte de las familias titulares.

¿Cuánto se cobra la AUH en noviembre?

anses milei calendario 2.jpg
ANSES actualizó los montos de la AUH y confirmó aumento para noviembre 2025

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo registrará un aumento establecido por el esquema de movilidad basado en la variación mensual de precios.

Con el incremento aplicado, el monto bruto de la AUH será de $119.691, aunque el pago en mano será de $95.752,80, ya que el organismo retiene el 20% para cobro anual con Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor total asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y retención de $77.946,40.

¿Qué extras se suman este mes a la AUH?

Los titulares reciben además dos beneficios automáticos:

  • Tarjeta Alimentar:

    • Un hijo: $52.250

    • Dos hijos: $81.936

    • Tres o más hijos: $108.062

  • Complemento Leche Plan Mil Días:

    $45.142 para niños de hasta 3 años

Ambos pagos se acreditan sin solicitud previa, mediante cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

¿Cuánto cobra una familia con AUH más extras?

Los montos combinados para noviembre quedan así:

  • AUH + Alimentar: $148.002,80

  • AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80

  • AUH por discapacidad + Alimentar: $364.035,60

  • AUH por discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60

Los importes se acreditan en la cuenta bancaria registrada por ANSES, como todos los meses.

¿Cómo consultar cuánto cobro en Mi ANSES?

Los titulares pueden verificar los montos y la fecha de cobro siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES

  • Escribir CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Seleccionar “Hijos” o “Asignaciones”

  • Consultar liquidación y calendario

El sistema informa el monto, el banco asignado y el cronograma según DNI.

¿Quiénes acceden automáticamente al Complemento Leche y a la Tarjeta Alimentar?

Reciben los dos beneficios:

  • Familias con hijos hasta 3 años para el Complemento Leche

  • Titulares de AUH para la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos

No se requiere gestión adicional ni turno previo.

