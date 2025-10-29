ANSES actualizó los montos de la AUH y confirmó aumento para noviembre 2025

La AUH ANSES noviembre tendrá una nueva actualización mensual que ya fue confirmada en función del índice oficial de inflación.
La ANSES confirmó el aumento para beneficiarios de la AUH en noviembre, junto a los valores de los complementos que se pagan de manera automática. Conocé los montos actualizados, los extras incluidos y cómo consultar la liquidación desde Mi ANSES.
El incremento también impactará en el valor de los beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que se acreditan de manera automática.
Los pagos se efectuarán según calendario por terminación de DNI, sin necesidad de trámite adicional por parte de las familias titulares.
En noviembre, la Asignación Universal por Hijo registrará un aumento establecido por el esquema de movilidad basado en la variación mensual de precios.
Con el incremento aplicado, el monto bruto de la AUH será de $119.691, aunque el pago en mano será de $95.752,80, ya que el organismo retiene el 20% para cobro anual con Libreta.
En el caso de la AUH por discapacidad, el valor total asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y retención de $77.946,40.
Los titulares reciben además dos beneficios automáticos:
Tarjeta Alimentar:
• Un hijo: $52.250
• Dos hijos: $81.936
• Tres o más hijos: $108.062
Complemento Leche Plan Mil Días:
• $45.142 para niños de hasta 3 años
Ambos pagos se acreditan sin solicitud previa, mediante cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Los montos combinados para noviembre quedan así:
AUH + Alimentar: $148.002,80
AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80
AUH por discapacidad + Alimentar: $364.035,60
AUH por discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60
Los importes se acreditan en la cuenta bancaria registrada por ANSES, como todos los meses.
Los titulares pueden verificar los montos y la fecha de cobro siguiendo estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES
Escribir CUIL y Clave de la Seguridad Social
Seleccionar “Hijos” o “Asignaciones”
Consultar liquidación y calendario
El sistema informa el monto, el banco asignado y el cronograma según DNI.
Reciben los dos beneficios:
Familias con hijos hasta 3 años para el Complemento Leche
Titulares de AUH para la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos
No se requiere gestión adicional ni turno previo.