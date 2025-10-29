ANSES actualizó los montos de la AUH y confirmó aumento para noviembre 2025

Con el incremento aplicado, el monto bruto de la AUH será de $119.691, aunque el pago en mano será de $95.752,80, ya que el organismo retiene el 20% para cobro anual con Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor total asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y retención de $77.946,40.

¿Qué extras se suman este mes a la AUH?

Los titulares reciben además dos beneficios automáticos:

Tarjeta Alimentar : • Un hijo: $52.250 • Dos hijos: $81.936 • Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche Plan Mil Días: • $45.142 para niños de hasta 3 años

Ambos pagos se acreditan sin solicitud previa, mediante cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

¿Cuánto cobra una familia con AUH más extras?

Los montos combinados para noviembre quedan así:

AUH + Alimentar: $148.002,80

AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80

AUH por discapacidad + Alimentar: $364.035,60

AUH por discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60

Los importes se acreditan en la cuenta bancaria registrada por ANSES, como todos los meses.

¿Cómo consultar cuánto cobro en Mi ANSES?

Los titulares pueden verificar los montos y la fecha de cobro siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES

Escribir CUIL y Clave de la Seguridad Social

Seleccionar “Hijos” o “Asignaciones”

Consultar liquidación y calendario

El sistema informa el monto, el banco asignado y el cronograma según DNI.

¿Quiénes acceden automáticamente al Complemento Leche y a la Tarjeta Alimentar?

Reciben los dos beneficios:

Familias con hijos hasta 3 años para el Complemento Leche

Titulares de AUH para la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos

No se requiere gestión adicional ni turno previo.