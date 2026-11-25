La pastoral penitenciaria comprende el acompañamiento espiritual, humano y social que realizan integrantes de la Iglesia y distintas comunidades religiosas, tanto dentro de las cárceles como fuera de ellas.

Entre los principales objetivos del nuevo organismo estarán la formación de los agentes pastorales y la promoción del diálogo con las instituciones vinculadas al sistema penitenciario.

De esta manera, la Iglesia busca fortalecer y coordinar las tareas que se desarrollan en los centros de detención, con especial atención a las necesidades de las personas que atraviesan una situación de encierro.

Quién es Jorge García Cuerva, el arzobispo elegido por León XIV

Jorge Ignacio García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires y una de las principales autoridades de la Iglesia Católica en la Argentina.

A lo largo de su trayectoria estuvo vinculado al trabajo pastoral en sectores vulnerables y al acompañamiento de distintas comunidades. Su designación al frente del nuevo servicio le asigna una responsabilidad en la coordinación de iniciativas destinadas a las personas privadas de su libertad, con alcance internacional.

El nombramiento se conoció después de la visita de León XIV a la Argentina, durante la cual el Pontífice incluyó en su agenda una recorrida por la cárcel de Devoto.

Allí mantuvo un encuentro relacionado con la realidad de las personas detenidas, en una visita que puso de relieve la importancia del acompañamiento y la atención pastoral en los establecimientos penitenciarios.

La decisión del Vaticano, en ese contexto, vuelve a ubicar la situación de las cárceles y los derechos de las personas privadas de su libertad entre los temas centrales de la agenda de la Iglesia.