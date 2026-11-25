En reemplazo de este beneficio, las familias pueden acceder al cobro acumulado del 20% retenido durante el año, el cual se liquida en un pago único una vez acreditado el cumplimiento de las condicionalidades sanitarias y educativas ante el organismo.

¿Cuánto se cobra en total sumando la Tarjeta Alimentar en diciembre 2026?

Además de la asignación mensual, los hogares con hijos de hasta 17 años inclusive reciben de manera automática -sin necesidad de inscripción- la Prestación Alimentar del Ministerio de Capital Humano. A diferencia de la AUH, este complemento no se ajusta por movilidad y mantiene sus valores vigentes, consolidando los siguientes ingresos netos de bolsillo según la composición familiar:

Familias con un hijo: $130.498 (AUH neta) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $202.748 netos de bolsillo .

Familias con dos hijos: $260.996 (AUH neta) + $113.299 (Tarjeta Alimentar) = $374.295 netos de bolsillo .

Familias con tres hijos: $391.494 (AUH neta) + $149.425 (Tarjeta Alimentar) = $540.919 netos de bolsillo.

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¿Cómo consultar la liquidación exacta y cuándo se cobra en diciembre?

Para verificar el detalle de los haberes liquidados y la fecha exacta de acreditación, los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la sección "Hijos" y luego ingresar en "Mis Asignaciones". El cronograma de pagos de diciembre se organiza de manera escalonada según la terminación del DNI del titular: