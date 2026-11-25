Se trata de una imagen en blanco y negro en la que se los puede ver recostados, mientras Tomás duerme con una de sus manos sobre el pecho de su novia.

La fotografía no pasó inadvertida y rápidamente provocó una ola de reacciones. Algunos usuarios se tomaron la situación con humor, mientras que otros cuestionaron a la actriz por exponer semejante momento de intimidad.

Las fuertes reacciones que generaron las fotos de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg

“¿Es necesario publicar este tipo de fotos?” y “Aunque no me lo pidas, guardate eso tan lindo solo para vos”, fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la espontaneidad de Natalie y celebraron el presente amoroso que vive junto al hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz.

Por su parte, el productor teatral reaccionó a la publicación de su novia con una sencilla pero contundente declaración de amor: “Te amo, Natali”.

Cabe recordar que Natalie Pérez blanqueó su relación con Tomás Rottemberg en octubre de 2025 durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece).

Desde entonces, la pareja fue dejando atrás el misterio que rodeaba su romance y comenzó a mostrarse cada vez más enamorada públicamente.