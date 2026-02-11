En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
marzo
Previsional

ANSES adelanta los aumentos de marzo: cuánto suben la jubilación, la AUH y todas las asignaciones

La inflación volvió a mover las cuentas y marzo llega con números distintos para millones de beneficiarios. Jubilaciones, AUH y SUAF: qué cambia y cuánto se cobra realmente.

ANSES marzo 2026: cuánto suben la jubilación

ANSES marzo 2026: cuánto suben la jubilación, la AUH y todas las asignaciones

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC puso en marcha un nuevo aumento para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. Desde marzo de 2026, los haberes que paga la ANSES subirán un 2,9%, en línea con el dato oficial de inflación.

AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirma el esquema de aumentos en febrero
AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirma el esquema de aumentos en febrero

El ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente establecida por el DNU 274/24, que dispone actualizaciones mensuales según la variación del IPC con dos meses de rezago. De esta manera, el índice de enero impacta directamente en los cobros del tercer mes del año.

El incremento alcanza a:

  • Jubilaciones y pensiones

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Prestación Básica Universal (PBU)

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • Asignaciones familiares del sistema SUAF

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en marzo 2026

Con el aumento del 2,9%, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.672,72

  • Jubilación máxima: $2.487.547,43

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.738,80

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $258.770,91

  • Prestación Básica Universal (PBU): $169.108,40

¿Qué pasa con el bono de $70.000?

El Gobierno ya adelantó que continuará pagando el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Si se suma ese refuerzo, el ingreso total de quienes perciben la jubilación mínima ascendería a: $439.672,72 en marzo 2026.

El bono, que lleva casi dos años sin actualización, se otorga de manera proporcional a quienes cobran por encima del mínimo hasta alcanzar un tope equivalente a una jubilación mínima más el refuerzo.

La confirmación formal suele publicarse días antes del inicio del cronograma de pagos.

ANSES_AUH_Alimentar
ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo

ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo

AUH y AUE: cuánto aumentan en marzo

El incremento del 2,9% también impacta sobre las asignaciones sociales.

Desde marzo, los valores quedarían así:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839

  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $132.839

Como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del monto total en el caso de la AUH hasta la presentación de la Libreta, por lo que el cobro mensual efectivo es del 80%.

Asignaciones familiares SUAF: nuevos montos

Las asignaciones familiares del sistema SUAF también se actualizan por movilidad.

Para el primer escalón de ingresos, la asignación por hijo pasa a ser de:

  • $66.426 por hijo

Los valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar, dado que el sistema establece distintos rangos.

Cómo funciona la nueva fórmula de movilidad: Desde marzo de 2024, las jubilaciones y asignaciones se actualizan con una fórmula basada exclusivamente en la inflación mensual.

El DNU 274/24 eliminó la fórmula anterior y dispuso:

  • Ajustes mensuales.

  • Cálculo basado en el IPC nacional.

  • Aplicación con dos meses de rezago.

Esto significa que:

  • La inflación de enero impacta en marzo.

  • La inflación de febrero impactará en abril.

El objetivo oficial del esquema es mantener el poder adquisitivo frente a la suba de precios, aunque distintos sectores advierten que el bono congelado erosiona el ingreso real de quienes cobran la mínima.

¿Cuándo se cobran los haberes de marzo?

El calendario de pagos de ANSES suele comenzar en la segunda semana del mes y se organiza según la terminación del DNI.

En el caso de jubilados y pensionados, el cronograma se divide en:

  • Beneficiarios que cobran hasta un haber mínimo.

  • Beneficiarios que cobran más del haber mínimo.

Las fechas oficiales se publican en los días previos al inicio del mes.

