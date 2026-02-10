AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirma el esquema de aumentos en febrero

Con esta suba, el monto total por hijo asciende a $129.070. De ese total, ANSES deposita el 80% de forma mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH.

El aumento se acredita de manera automática y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales que tengan la prestación activa.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes y cómo se combinan con la AUH

Mientras la AUH se actualiza por inflación, la Tarjeta Alimentar permanece sin aumento en febrero. El refuerzo continúa vigente con los mismos valores que el mes anterior.

Los montos actuales son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para hogares con tres hijos o más

Este beneficio se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de retirar efectivo.

La combinación entre AUH actualizada y Tarjeta Alimentar sin cambios explica por qué el ingreso total por hijo puede superar los $180.000, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.

Cuándo se cobra la AUH en febrero: calendario oficial por DNI

ANSES confirmó el cronograma de pagos de febrero, que presenta modificaciones por los feriados de Carnaval. Las fechas de acreditación son las siguientes:

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 20 de febrero

DNI terminado en 8: 23 de febrero

DNI terminado en 9: 24 de febrero

El reordenamiento del calendario no afecta los montos, pero sí el día en que se acredita el pago según cada titular.

Por qué ANSES ajustó las fechas de cobro este mes

Desde ANSES explicaron que el cambio en el calendario responde a los feriados nacionales de Carnaval, durante los cuales no se realizan pagos de prestaciones sociales.

El objetivo es asegurar una operatoria bancaria ordenada y evitar demoras en las acreditaciones. Las fechas oficiales y los montos pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Por qué el ingreso final de la AUH no es igual en todos los hogares

Aunque el aumento de la AUH es uniforme, el ingreso mensual total varía según la composición del grupo familiar y el acceso a beneficios complementarios.

La cantidad de hijos registrados y la percepción de la Tarjeta Alimentar son factores determinantes. Por eso, ANSES recuerda la importancia de mantener actualizados los datos personales y familiares, ya que inconsistencias pueden generar diferencias en los montos o demoras en el cobro.