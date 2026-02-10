En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
INFORMACIÓN CLAVE

AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirma el esquema de aumentos en febrero

ANSES puso en marcha en febrero un esquema que combina aumento de la AUH, Tarjeta Alimentar sin actualización y un calendario de pagos especial. Montos por hijo, fechas confirmadas y las claves que explican cuánto cobra cada familia.

ANSES, la AUH y la Tarjeta Alimentar vuelven a quedar en el centro de la escena en febrero por una serie de cambios que impactan directamente en el ingreso mensual de millones de hogares. La actualización por inflación ya se encuentra vigente y modifica los montos acreditados este mes.

La AUH con aumento en febrero, confirmada por ANSES, se paga bajo el sistema de movilidad mensual automática. Sin embargo, el ingreso final que recibe cada familia no depende únicamente de ese ajuste, sino también de la convivencia con otros beneficios que no se actualizan al mismo ritmo.

A este escenario se suma un calendario de pagos distinto, producto de los feriados nacionales de Carnaval, que altera las fechas de cobro sin modificar los importes establecidos.

Cuál es el nuevo monto de la AUH de ANSES en febrero

La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibe en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación informada por el INDEC y el mecanismo de actualización mensual vigente.

Con esta suba, el monto total por hijo asciende a $129.070. De ese total, ANSES deposita el 80% de forma mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH.

El aumento se acredita de manera automática y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales que tengan la prestación activa.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes y cómo se combinan con la AUH

Mientras la AUH se actualiza por inflación, la Tarjeta Alimentar permanece sin aumento en febrero. El refuerzo continúa vigente con los mismos valores que el mes anterior.

Los montos actuales son:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para hogares con tres hijos o más

Este beneficio se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de retirar efectivo.

La combinación entre AUH actualizada y Tarjeta Alimentar sin cambios explica por qué el ingreso total por hijo puede superar los $180.000, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.

Cuándo se cobra la AUH en febrero: calendario oficial por DNI

ANSES confirmó el cronograma de pagos de febrero, que presenta modificaciones por los feriados de Carnaval. Las fechas de acreditación son las siguientes:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero

  • DNI terminado en 1: 10 de febrero

  • DNI terminado en 2: 11 de febrero

  • DNI terminado en 3: 12 de febrero

  • DNI terminado en 4: 13 de febrero

  • DNI terminado en 5: 18 de febrero

  • DNI terminado en 6: 19 de febrero

  • DNI terminado en 7: 20 de febrero

  • DNI terminado en 8: 23 de febrero

  • DNI terminado en 9: 24 de febrero

El reordenamiento del calendario no afecta los montos, pero sí el día en que se acredita el pago según cada titular.

Por qué ANSES ajustó las fechas de cobro este mes

Desde ANSES explicaron que el cambio en el calendario responde a los feriados nacionales de Carnaval, durante los cuales no se realizan pagos de prestaciones sociales.

El objetivo es asegurar una operatoria bancaria ordenada y evitar demoras en las acreditaciones. Las fechas oficiales y los montos pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Por qué el ingreso final de la AUH no es igual en todos los hogares

Aunque el aumento de la AUH es uniforme, el ingreso mensual total varía según la composición del grupo familiar y el acceso a beneficios complementarios.

La cantidad de hijos registrados y la percepción de la Tarjeta Alimentar son factores determinantes. Por eso, ANSES recuerda la importancia de mantener actualizados los datos personales y familiares, ya que inconsistencias pueden generar diferencias en los montos o demoras en el cobro.

