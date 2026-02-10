La inflación fue de 2,9% en enero, y acumula 32,4% en el último año

enero inflación

Como anticipo, este lunes se conoció el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires con una suba del 3,1%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos respecto de diciembre. Pero en el caso de la medición porteña ya aplica la fórmula actualizada, que incorpora una estructura de consumo más recientes al darle más preponderancia a las tarifas y los servicios.

De esta manera, aunque con una medición distinta, el IPC del Indec se ubicó tan solo 0,2 puntos porcentuales por debajo del que marcó CABA.

Los rubros que más y menos subieron

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Entre la carnes rojas y blancas, lo que más subió fue el filet de merluza (12,8%), el pollo entero (8,9%), las hamburguesas congeladas (6%), el asado (5,6%), entre otras.

Dentro de las verduras y frutas, el tomate redondo tuvo una suba de 92,6%, la naranja de 30,1%, la papa de 29,6% y la lechuga de 21,1%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).