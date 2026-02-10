En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

Los jubilados de ANSES pueden ahorrar hasta $40.000 con descuentos: cómo hacerlo

ANSES activó en febrero un esquema de descuentos y reintegros para jubilados que modifica el gasto mensual en rubros clave. Supermercados, farmacias y bancos se combinan en un programa que permite alcanzar un alivio concreto frente a la inflación.

El Gobierno nacional anunció en febrero un nuevo esquema de descuentos y reintegros para jubilados, articulado entre ANSES, entidades bancarias y comercios de todo el país. La medida alcanza a consumos habituales como alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, con el objetivo de reducir el gasto mensual.

La iniciativa fue confirmada luego de conocerse el último dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que marcó un 3,1% en enero, el nivel más alto de los últimos diez meses. En ese contexto, el Gobierno nacional avanzó con una estrategia que no modifica el haber jubilatorio, pero sí el dinero que finalmente se destina al consumo.

El esquema combina descuentos sin tope, reintegros bancarios acumulables y beneficios específicos según el banco donde se cobran los haberes, lo que permite estimar un ahorro mensual significativo para los jubilados que utilizan estos mecanismos.

Cuánto pueden ahorrar los jubilados de ANSES con los descuentos en febrero

El nuevo programa articulado por ANSES y el Ministerio de Capital Humano permite que los jubilados accedan a descuentos de hasta el 25% mensual al combinar beneficios comerciales y reintegros bancarios.

En supermercados adheridos, las rebajas alcanzan entre 10% y 25%, muchas de ellas sin tope de reintegro, una diferencia clave frente a promociones tradicionales. Según estimaciones oficiales, un jubilado que concentre sus compras en comercios adheridos puede ahorrar decenas de miles de pesos por mes, dependiendo del banco y del volumen de consumo.

El impacto es mayor en rubros sensibles como alimentos y medicamentos, que concentran una parte significativa del gasto de quienes dependen de ingresos fijos.

Qué descuentos confirmó ANSES en supermercados y farmacias

El programa ya alcanza más de 13.000 puntos de venta en todo el país. Entre los principales beneficios se destacan:

  • Disco, Jumbo y Vea:

    10% de descuento en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza.

    Sin tope de reintegro, todos los días.

  • Coto y La Anónima:

    10% de descuento en todos los productos.

    En Coto, válido de lunes a jueves.

  • Carrefour:

    10% de descuento de lunes a viernes a través del programa Mi Carrefour.

  • Chango Más:

    10% de descuento en compras presenciales pagando con débito ANSES.

En todos los casos, los descuentos se aplican en línea de caja o se acreditan automáticamente, según la modalidad del comercio.

Reintegros bancarios: el número final al que pueden llegar los jubilados

El ahorro mensual se potencia al sumar los reintegros bancarios, que varían según la entidad donde se cobran los haberes:

  • Banco Nación:

    5% adicional pagando con BNA+ MODO.

    Tope mensual: $20.000.

    Incluye cuenta remunerada con TNA del 32%.

  • Banco Galicia:

    Hasta 25% de descuento en supermercados (tope $20.000).

    Hasta 25% en farmacias (tope $12.000).

    Cuenta remunerada con TNA del 33,2%.

  • Banco Supervielle:

    Hasta 25% en supermercados y 50% en farmacias los martes.

    Beneficios acumulables que pueden superar los $40.000 mensuales.

  • Banco Provincia:

    5% adicional pagando con Cuenta DNI.

    Tope semanal de $5.000, acumulable con otras promociones.

La combinación de estos beneficios permite que algunos jubilados alcancen un ahorro estimado cercano al 25% mensual en su gasto habitual.

Quiénes acceden a los descuentos de ANSES y qué requisitos hay

Uno de los puntos destacados del programa es que no requiere inscripción ni trámites previos. Los requisitos son mínimos:

  • Ser beneficiario de ANSES (jubilado o pensionado).

  • Cobrar los haberes en una cuenta bancaria adherida.

  • Pagar con tarjeta de débito, crédito o QR, según el beneficio.

Los reintegros se acreditan de forma automática o dentro de los 10 días hábiles, según la promoción vigente.

Por qué ANSES lanzó este esquema de descuentos en febrero

La medida se anunció tras confirmarse la aceleración inflacionaria de enero y apunta a amortiguar el impacto del aumento de precios en un sector especialmente vulnerable.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es generar un alivio concreto en el consumo diario, mientras continúa el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional y la fórmula de movilidad.

El programa no reemplaza el haber jubilatorio, pero introduce un factor clave: reducir el gasto para preservar poder adquisitivo, en un contexto económico marcado por la presión inflacionaria.

