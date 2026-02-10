ANSES: familias con AUH cobran más de $180.000 por hijo en febrero

Con esta suba, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

El incremento se acredita de forma automática y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales que tengan la prestación activa.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuál es el monto final que cobra cada familia

El ingreso final por hijo en febrero surge de la combinación entre la AUH actualizada y la Tarjeta Alimentar, que se mantiene sin cambios este mes.

Con los valores vigentes, los montos aproximados quedan de la siguiente manera:

Un hijo : AUH ($103.256) + Tarjeta Alimentar ($52.250)

Dos hijos : AUH + Tarjeta Alimentar ($81.936)

Tres hijos o más: AUH + Tarjeta Alimentar ($108.062)

Este esquema explica por qué, en muchos casos, el ingreso mensual por hijo supera los $180.000, aunque el aumento porcentual aplicado por ANSES sea el mismo para todos.

Por qué el monto por hijo no es igual en todos los casos

Aunque la AUH aumenta de manera uniforme, el dinero que finalmente recibe cada familia varía según la cantidad de hijos y el acceso a beneficios complementarios.

La Tarjeta Alimentar no se ajusta por inflación y su peso dentro del ingreso total es mayor en hogares con más hijos. Por ese motivo, dos titulares con el mismo aumento de AUH pueden cobrar montos distintos en febrero.

ANSES recuerda que la incorporación a la Tarjeta Alimentar es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en el sistema.

Cuándo se cobra la AUH en febrero según el DNI

El calendario de pagos de febrero fue modificado por los feriados de Carnaval. Las fechas confirmadas por ANSES son:

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 20 de febrero

DNI terminado en 8: 23 de febrero

DNI terminado en 9: 24 de febrero

Las fechas pueden verificarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Quiénes cobran la AUH con aumento este mes

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, siempre que la prestación esté activa. Incluye a:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Mantener los datos actualizados es clave para evitar demoras o diferencias en los montos acreditados.