En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Calendario

ANSES: adelantan las fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer anticipadamente el calendario para saber qué día del mes próximo cobrarán los jubilados y pensionados.

Adelantan las fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados de ANSES (Foto: A24.com).

Adelantan las fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados de ANSES (Foto: A24.com).
Leé también SUAF de ANSES: con el aumento confirmado, cuáles son los montos que se cobrarán en noviembre
Cuáles son los montos que los beneficiarios de asignaciones familiares cobrarán en noviembre (Foto: archivo).

Los haberes tendrán un aumento del 2,08%, determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el INDEC. Además, se mantendrá el bono de $70.000 que complementa los ingresos de los beneficiarios.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre

Con la nueva actualización, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, y al sumar el bono de refuerzo, el monto total alcanzará $403.085,39.

Debido a que el valor del bono se mantiene congelado, el incremento real en relación con octubre será del 1,71%.

Por su parte, quienes perciben el haber máximo recibirán $2.241.349,35.

El bono de $70.000 se abonará en su totalidad a quienes cobran la mínima y de manera proporcional a los jubilados y pensionados con ingresos superiores, hasta alcanzar el tope mencionado.

Jubilados_beneficio

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en noviembre 2025

Según lo establecido en la Resolución 1091/2024, los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

  • Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

  • Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

  • Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

  • Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

  • Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

  • Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

  • Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

  • Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

  • Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Por su parte, los beneficiarios que perciban haberes mayores a la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

  • Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

  • Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

  • Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

  • Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Desde ANSES recordaron que el ajuste por inflación se aplica automáticamente, por lo que los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite adicional para acceder al incremento de noviembre.

Asimismo, los beneficiarios podrán consultar sus recibos de haberes desde el lunes 10 de noviembre a través de la plataforma Mi ANSES.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Pensionados
Notas relacionadas
Jubilados ANSES: cómo viajar gratis en subte desde octubre 2025
Confirman nuevos créditos para AUH de ANSES: cómo pedirlos desde el celular
ANSES confirmó el pago único de más de $102.000: cómo saber si me corresponde

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar