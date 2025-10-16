ANSES: adelantan las fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados

Por su parte, quienes perciben el haber máximo recibirán $2.241.349,35.

El bono de $70.000 se abonará en su totalidad a quienes cobran la mínima y de manera proporcional a los jubilados y pensionados con ingresos superiores, hasta alcanzar el tope mencionado.

Jubilados_beneficio

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en noviembre 2025

Según lo establecido en la Resolución 1091/2024, los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Por su parte, los beneficiarios que perciban haberes mayores a la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Desde ANSES recordaron que el ajuste por inflación se aplica automáticamente, por lo que los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite adicional para acceder al incremento de noviembre.

Asimismo, los beneficiarios podrán consultar sus recibos de haberes desde el lunes 10 de noviembre a través de la plataforma Mi ANSES.