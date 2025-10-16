ANSES: adelantan las fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó cuál será el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer anticipadamente el calendario para saber qué día del mes próximo cobrarán los jubilados y pensionados.
Adelantan las fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados de ANSES (Foto: A24.com).
Los haberes tendrán un aumento del 2,08%, determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el INDEC. Además, se mantendrá el bono de $70.000 que complementa los ingresos de los beneficiarios.
Con la nueva actualización, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, y al sumar el bono de refuerzo, el monto total alcanzará $403.085,39.
Debido a que el valor del bono se mantiene congelado, el incremento real en relación con octubre será del 1,71%.
Por su parte, quienes perciben el haber máximo recibirán $2.241.349,35.
El bono de $70.000 se abonará en su totalidad a quienes cobran la mínima y de manera proporcional a los jubilados y pensionados con ingresos superiores, hasta alcanzar el tope mencionado.
Según lo establecido en la Resolución 1091/2024, los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:
Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
Por su parte, los beneficiarios que perciban haberes mayores a la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:
Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1
Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
Desde ANSES recordaron que el ajuste por inflación se aplica automáticamente, por lo que los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite adicional para acceder al incremento de noviembre.
Asimismo, los beneficiarios podrán consultar sus recibos de haberes desde el lunes 10 de noviembre a través de la plataforma Mi ANSES.