ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 pero no todos van a cobrar

AUH: $115.066

AUH con discapacidad: $374.744

SUAF primer tramo: $57.492

SUAF hijo con discapacidad: $187.195

AUE: $115.066

Es importante recordar que ANSES retiene el 20% mensual de la AUH. Ese importe se libera al año siguiente una vez presentada la Libreta AUH, que acredita escolaridad y controles sanitarios de los menores.

¿Quiénes no cobran la AUH en septiembre 2025?

ANSES precisó que el beneficio no será liquidado a:

Familias que superen el tope de ingresos (dos salarios mínimos por grupo).

Beneficiarios que no entreguen la Libreta AUH en tiempo y forma.

Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y casas particulares).

Extranjeros sin residencia legal mínima de dos años.

Hijos mayores de 18 sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.

En todos los casos, el organismo cruza datos con AFIP, Migraciones y otros entes para validar el cumplimiento de las condiciones.

¿Cómo será el calendario de pagos AUH y SUAF en septiembre 2025?

El cronograma de pagos confirmado por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

El adelanto en las fechas permitirá a los beneficiarios disponer del dinero sin interrupciones ni demoras.