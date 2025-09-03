ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 pero no todos van a cobrar

-
AUH: $115.066
-
AUH con discapacidad: $374.744
-
SUAF primer tramo: $57.492
-
SUAF hijo con discapacidad: $187.195
-
AUE: $115.066
Es importante recordar que ANSES retiene el 20% mensual de la AUH. Ese importe se libera al año siguiente una vez presentada la Libreta AUH, que acredita escolaridad y controles sanitarios de los menores.
¿Quiénes no cobran la AUH en septiembre 2025?
ANSES precisó que el beneficio no será liquidado a:
-
Familias que superen el tope de ingresos (dos salarios mínimos por grupo).
-
Beneficiarios que no entreguen la Libreta AUH en tiempo y forma.
-
Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y casas particulares).
-
Extranjeros sin residencia legal mínima de dos años.
-
Hijos mayores de 18 sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.
En todos los casos, el organismo cruza datos con AFIP, Migraciones y otros entes para validar el cumplimiento de las condiciones.
¿Cómo será el calendario de pagos AUH y SUAF en septiembre 2025?
El cronograma de pagos confirmado por ANSES es el siguiente:
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
-
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
-
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
-
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
-
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
-
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
-
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
-
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
-
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
-
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
El adelanto en las fechas permitirá a los beneficiarios disponer del dinero sin interrupciones ni demoras.