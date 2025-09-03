ANSES paga $187.000 extra por hijo en septiembre: fechas y requisitos para cobrarlo

En total, la suma alcanza los $187.031 por hijo.

Con dos hijos, el monto se eleva a $374.062.

Con tres hijos, puede superar los $561.000 mensuales.

AUH en septiembre: cuánto se cobra y quiénes acceden

La Asignación Universal por Hijo es uno de los programas sociales más masivos de la Argentina. Está dirigida a padres, madres o tutores de niños y adolescentes menores de 18 años que no cuentan con trabajo registrado, ingresos formales o aportes previsionales.

En septiembre 2025, el haber bruto de la AUH subió a $115.087 por hijo. Sin embargo, ANSES aplica una retención automática del 20%, que se devuelve una vez que la familia presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta forma, el valor neto que reciben las familias es de $92.070 por cada hijo.

Para los casos de AUH por discapacidad, el monto bruto subió a $374.744, con un neto de $299.795 después de la retención.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro

La Tarjeta Alimentar es un beneficio complementario que busca garantizar el acceso a alimentos básicos en los hogares con niños. Se deposita de manera automática en la misma cuenta en la que se cobra la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar trámites extra.

En septiembre 2025, los montos de la Tarjeta Alimentar son:

$52.250 para familias con 1 hijo.

$81.936 para familias con 2 hijos.

$108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este refuerzo se suma al pago mensual de la AUH y constituye una parte central del ingreso de las familias beneficiarias.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: cuánto paga

Uno de los refuerzos más importantes que otorga ANSES es el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Está destinado a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años .

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

El beneficio consiste en un monto extra que se deposita todos los meses junto a la AUH o la AUE, con el objetivo de asegurar una alimentación adecuada en los primeros años de vida, etapa clave para el crecimiento y desarrollo de los niños.

En septiembre, el monto actualizado es de $42.711 por hijo, tras el incremento del 1,9% por movilidad correspondiente al índice de inflación de julio publicado por el INDEC.

Lo más importante es que no requiere ningún trámite adicional: ANSES deposita automáticamente el dinero en la misma fecha y cuenta en la que se cobra la AUH o la AUE.

Cuánto se cobra por embarazo en septiembre

La Asignación por Embarazo (AUE) también se actualizó en septiembre 2025 y pasó a $92.051,77 netos.

Este pago se acredita a partir de la semana 12 de gestación y se mantiene hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo. Al igual que la AUH, se complementa con la Tarjeta Alimentar y, en caso de corresponder, con el Complemento Leche.

Fechas de pago de AUH en septiembre 2025

ANSES confirmó que el pago de la AUH y el Complemento Leche se realiza en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre .

DNI terminados en 1: 11 de septiembre .

DNI terminados en 2: 12 de septiembre .

DNI terminados en 3: 15 de septiembre .

DNI terminados en 4: 16 de septiembre .

DNI terminados en 5: 17 de septiembre .

DNI terminados en 6: 18 de septiembre .

DNI terminados en 7: 19 de septiembre .

DNI terminados en 8: 22 de septiembre .

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Fechas de pago de AUE en septiembre 2025

El calendario para titulares de la Asignación por Embarazo también sigue el esquema por terminación de DNI:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre .

DNI terminados en 1: 11 de septiembre .

DNI terminados en 2: 12 de septiembre .

DNI terminados en 3: 15 de septiembre .

DNI terminados en 4: 16 de septiembre .

DNI terminados en 5: 17 de septiembre .

DNI terminados en 6: 18 de septiembre .

DNI terminados en 7: 19 de septiembre .

DNI terminados en 8: 22 de septiembre .

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Cómo consultar las fechas exactas en Mi ANSES

Las familias pueden ingresar a Mi ANSES, tanto desde la web oficial como desde la aplicación móvil, para verificar:

Fecha y lugar exacto de cobro.

Montos de AUH, AUE, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

Posibles refuerzos adicionales disponibles.

El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.