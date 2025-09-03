En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
AUH
Previsional

Créditos para AUH y SUAF: cuánto dinero podés pedir y cómo se deposita en el acto

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen disponible un crédito de hasta $2.500.000 que se aprueba en minutos y se transfiere directo a la cuenta bancaria declarada en ANSES.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

En un contexto económico donde cada peso cuenta, muchas madres y padres que reciben ayudas sociales buscan opciones financieras rápidas, sin tanto papeleo ni requisitos bancarios complicados. En agosto de 2025, una de las alternativas más elegidas es este crédito con acreditación inmediata, que ya fue solicitado por miles de beneficiarios de ANSES.

Leé también ANSES paga $187.000 extra por hijo en septiembre: fechas y requisitos para cobrarlo
ANSES paga $187.000 extra por hijo en septiembre: fechas y requisitos para cobrarlo

El préstamo es compatible con AUH, SUAF e incluso con planes como Tarjeta Alimentar, y no se exige historial crediticio ni recibo de sueldo. ¿La única condición excluyente? Tener un CBU activo a nombre del titular del beneficio y el DNI vigente.

¿Quiénes pueden acceder al crédito con CBU?

El crédito está disponible para tres grandes grupos:

  • Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Titulares de Asignaciones Familiares del SUAF, incluso monotributistas.

  • Titulares de Tarjeta Alimentar que tengan una cuenta bancaria activa (por ejemplo, Cuenta DNI, BNA+, Ualá, Mercado Pago, etc.).

Requisitos para solicitar el préstamo

A diferencia de otros créditos tradicionales, este préstamo tiene requisitos mínimos. Para iniciar el trámite, se necesita:

  • Ser titular de AUH o SUAF.

  • Tener entre 18 y 65 años.

  • Contar con DNI argentino vigente.

  • Tener una cuenta bancaria con CBU activo y verificado.

  • Disponer de teléfono celular con WhatsApp habilitado.

  • No estar en situación de veraz negativo grave (algunos prestadores aceptan incluso situación 2 o 3).

No se solicita recibo de sueldo ni historial crediticio previo.

ANSES_AUH

¿Dónde se solicita el crédito para AUH y SUAF con CBU?

El crédito esa disponible Cuenta DNI del Banco Provincia o mismo en el banco a través del home banking. (con montos más bajos pero tasas subsidiadas).

Todos estos prestadores permiten solicitar el préstamo 100% online, sin ir a una sucursal, y con acreditación inmediata en la cuenta del titular.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

El monto máximo varía según la entidad financiera, pero en general:

  • AUH puede solicitar desde $20.000 hasta $2.500.000.

  • SUAF, especialmente si es monotributista, puede pedir hasta $3.000.000.

  • En algunos casos, se puede comenzar con montos bajos y luego acceder a aumentos automáticos tras un buen historial de pago.

Además, hay opciones para elegir la cantidad de cuotas (entre 6 y 36), y simular el préstamo antes de confirmar.

¿Cómo se transfiere el dinero?

Una vez aprobado el préstamo, el dinero se deposita automáticamente en el CBU que el titular haya informado al momento de la solicitud. Generalmente, se trata del mismo CBU donde ANSES deposita la AUH o SUAF, aunque puede ser cualquier otra cuenta bancaria activa a nombre del titular.

El depósito se realiza en menos de 24 horas hábiles, y en muchos casos es inmediato, dependiendo de la entidad.

Paso a paso para pedir el crédito online

  • Ingresar al sitio o app de la entidad financiera que ofrece el préstamo.

  • Seleccionar la opción “Solicitá tu préstamo” o “Simulá tu crédito”.

  • Completar los datos personales (DNI, nombre, teléfono, email).

  • Cargar el CBU donde se quiere recibir el dinero.

  • Subir foto del DNI frente y dorso.

  • Validar la identidad con selfie en tiempo real o código por WhatsApp.

  • Confirmar los términos del préstamo y aceptar el contrato digital.

  • Esperar la aprobación automática.

  • Recibir el dinero directamente en la cuenta bancaria.

banco provincia horarios.jpg

¿Qué pasa si no tengo historial crediticio?

No hay problema. Este préstamo está especialmente pensado para personas que nunca sacaron un crédito bancario o que están fuera del sistema financiero tradicional. Incluso si se figura en Veraz con alguna deuda menor, algunos prestadores igual aprueban el préstamo, aunque con un monto más bajo o una tasa mayor.

¿Qué tasa de interés tiene?

La tasa de interés varía según el prestador y el perfil crediticio del solicitante. En agosto de 2025, los rangos estimados son:

  • Entre 80% y 120% TNA para préstamos personales sin garantía.

  • Tasas promocionales en bancos públicos o cooperativas para beneficiarios de AUH/SUAF.

  • En algunos casos, hay promociones con tasa 0% por los primeros 30 días.

Siempre se recomienda leer con atención el costo financiero total (CFT) antes de confirmar el préstamo.

¿Es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar?

Sí. Este préstamo no afecta el cobro de AUH ni SUAF, ni tampoco impide seguir recibiendo la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche, ni ningún otro beneficio social. El único cuidado es no comprometerse con cuotas impagables, para no entrar en mora.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Créditos AUH SUAF ANSES
Notas relacionadas
ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar
Créditos para beneficiarios de ANSES: la nueva herramienta que revela en segundos si te aprueban o no
Nuevo crédito para AUH, SUAF y jubilados de ANSES en septiembre: $2.000.000 y 100% online

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar