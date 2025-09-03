Créditos para AUH y SUAF: cuánto dinero podés pedir y cómo se deposita en el acto

Requisitos para solicitar el préstamo

A diferencia de otros créditos tradicionales, este préstamo tiene requisitos mínimos. Para iniciar el trámite, se necesita:

Ser titular de AUH o SUAF .

Tener entre 18 y 65 años .

Contar con DNI argentino vigente .

Tener una cuenta bancaria con CBU activo y verificado .

Disponer de teléfono celular con WhatsApp habilitado .

No estar en situación de veraz negativo grave (algunos prestadores aceptan incluso situación 2 o 3).

No se solicita recibo de sueldo ni historial crediticio previo.

ANSES_AUH

¿Dónde se solicita el crédito para AUH y SUAF con CBU?

El crédito esa disponible Cuenta DNI del Banco Provincia o mismo en el banco a través del home banking. (con montos más bajos pero tasas subsidiadas).

Todos estos prestadores permiten solicitar el préstamo 100% online, sin ir a una sucursal, y con acreditación inmediata en la cuenta del titular.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

El monto máximo varía según la entidad financiera, pero en general:

AUH puede solicitar desde $20.000 hasta $2.500.000 .

SUAF , especialmente si es monotributista, puede pedir hasta $3.000.000 .

En algunos casos, se puede comenzar con montos bajos y luego acceder a aumentos automáticos tras un buen historial de pago.

Además, hay opciones para elegir la cantidad de cuotas (entre 6 y 36), y simular el préstamo antes de confirmar.

¿Cómo se transfiere el dinero?

Una vez aprobado el préstamo, el dinero se deposita automáticamente en el CBU que el titular haya informado al momento de la solicitud. Generalmente, se trata del mismo CBU donde ANSES deposita la AUH o SUAF, aunque puede ser cualquier otra cuenta bancaria activa a nombre del titular.

El depósito se realiza en menos de 24 horas hábiles, y en muchos casos es inmediato, dependiendo de la entidad.

Paso a paso para pedir el crédito online

Ingresar al sitio o app de la entidad financiera que ofrece el préstamo.

Seleccionar la opción “Solicitá tu préstamo” o “Simulá tu crédito”.

Completar los datos personales (DNI, nombre, teléfono, email).

Cargar el CBU donde se quiere recibir el dinero.

Subir foto del DNI frente y dorso .

Validar la identidad con selfie en tiempo real o código por WhatsApp.

Confirmar los términos del préstamo y aceptar el contrato digital.

Esperar la aprobación automática .

Recibir el dinero directamente en la cuenta bancaria.

banco provincia horarios.jpg

¿Qué pasa si no tengo historial crediticio?

No hay problema. Este préstamo está especialmente pensado para personas que nunca sacaron un crédito bancario o que están fuera del sistema financiero tradicional. Incluso si se figura en Veraz con alguna deuda menor, algunos prestadores igual aprueban el préstamo, aunque con un monto más bajo o una tasa mayor.

¿Qué tasa de interés tiene?

La tasa de interés varía según el prestador y el perfil crediticio del solicitante. En agosto de 2025, los rangos estimados son:

Entre 80% y 120% TNA para préstamos personales sin garantía.

Tasas promocionales en bancos públicos o cooperativas para beneficiarios de AUH/SUAF.

En algunos casos, hay promociones con tasa 0% por los primeros 30 días.

Siempre se recomienda leer con atención el costo financiero total (CFT) antes de confirmar el préstamo.

¿Es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar?

Sí. Este préstamo no afecta el cobro de AUH ni SUAF, ni tampoco impide seguir recibiendo la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche, ni ningún otro beneficio social. El único cuidado es no comprometerse con cuotas impagables, para no entrar en mora.