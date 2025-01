ANSES ajusta condiciones y nuevos pagos en 2025: enterata de qué se trata

A partir de enero 2025, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) del Anses no podrán permanecer fuera de Argentina por más de 90 días consecutivos. Este requisito, establecido por el gobierno de Javier Milei, busca garantizar la permanencia de los titulares en el país. ANSES verificará la información con la Dirección Nacional de Migraciones y suspenderá el beneficio a quienes no cumplan.