Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES amplía DESCUENTOS para JUBILADOS en supermercados

Los descuentos ANSES para jubilados suman nuevas oportunidades de ahorro en supermercados y farmacias, con reintegros que pueden llegar a $85.000 al mes. Los beneficios se potencian según el banco en el que se cobra la jubilación. Estas son las claves para aprovecharlos.

Los descuentos para jubilados de ANSES en diciembre ofrecen ahorros de hasta $85.000 mensuales en compras esenciales como alimentos y medicamentos. Los beneficios se activan según el banco y el medio de pago utilizado, principalmente los martes y miércoles.

El programa se aplica a quienes cobran jubilaciones y pensiones, incluyendo la ampliación de beneficios del Banco Supervielle, reintegros mejorados del Banco Nación y Banco Galicia, y más comercios adheridos en todo el país. La clave está en combinar promociones y topes para maximizar los descuentos.

A continuación, todo lo que necesitan saber los jubilados para aprovechar los nuevos descuentos ANSES sin realizar trámites adicionales ni cambiar hábitos de consumo.

¿Cuáles son los nuevos descuentos de ANSES para jubilados en diciembre 2025?

Las novedades que ya están activas este mes incluyen:

  • Banco Supervielle

    • 20% de descuento los martes con débito (tope $25.000)

    • 20% de descuento con QR (tope $15.000)

    • Hasta $40.000 de ahorro mensual combinando ambos

    • 25% de descuento sin tope en Coto los martes

    • 50% en farmacias los martes, con topes hasta $12.000

    • 3 y 12 cuotas sin interés en farmacias y súper online

  • Banco Nación

    • Reintegros adicionales con BNA+ MODO

    • 5% extra con tope mensual $20.000

    • Cuentas remuneradas: 32% TNA con intereses diarios

  • Banco Galicia

    • Hasta 25% de descuento en supermercados y farmacias

    • 3 cuotas sin interés

    • Rendimientos diarios en cuenta FIMA 33,2% TNA sin tope

El ahorro puede superar los $85.000 por mes, dependiendo del banco y del uso del débito o QR.

¿Dónde hay descuentos ANSES para jubilados? Supermercados adheridos

Comercios con promociones sin tope:

  • Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar

Supermercados con topes acumulables:

  • Carrefour – tope mensual $35.000

  • Día – tope $2.000 por transacción

  • Chango Más – tope mensual $15.000

Los martes concentran la mayor cantidad de descuentos para quienes cobran por Supervielle, mientras que el miércoles es clave para Nación y Galicia según comercio.

¿Qué farmacias tienen descuentos para jubilados ANSES?

  • Cadenas nacionales y regionales adheridas a los programas del banco

  • Máximo aprovechamiento: martes con Supervielle

  • Opciones de cuotas sin interés en compras de medicamentos

Los reintegros se acreditan automáticamente, sin formularios.

¿Cómo aprovechar al máximo los descuentos ANSES en diciembre 2025?

Guía rápida según el banco donde se cobra la jubilación:

Si cobrás en Supervielle

  • Hacer compras grandes los martes

  • Usar débito + QR para sumar hasta $40.000

  • Priorizar Coto por el descuento sin tope

  • Comprar fármacos con 50% off

Si cobrás en Banco Nación

  • Usar BNA+ MODO para obtener el reintegro extra

  • Mantener saldo en cuenta remunerada al 32% TNA

  • Alternar compras entre Carrefour, Coto, Vea, La Anónima

Si cobrás en Banco Galicia

  • Priorizar días con 25% de descuento

  • Aprovechar cuotas sin interés

  • Mantener saldo para ganar intereses a diario

Conclusión

Los descuentos de ANSES para jubilados permiten un ahorro real y mensual en gastos cotidianos, sin trámites y con opciones simples de pago. Con una planificación mínima, el beneficio puede ser clave en la economía de los adultos mayores durante diciembre.

