Banco Supervielle 20% de descuento los martes con débito (tope $25.000 ) 20% de descuento con QR (tope $15.000 ) Hasta $40.000 de ahorro mensual combinando ambos 25% de descuento sin tope en Coto los martes 50% en farmacias los martes , con topes hasta $12.000 3 y 12 cuotas sin interés en farmacias y súper online

Banco Nación Reintegros adicionales con BNA+ MODO 5% extra con tope mensual $20.000 Cuentas remuneradas: 32% TNA con intereses diarios

Banco Galicia Hasta 25% de descuento en supermercados y farmacias 3 cuotas sin interés Rendimientos diarios en cuenta FIMA 33,2% TNA sin tope



El ahorro puede superar los $85.000 por mes, dependiendo del banco y del uso del débito o QR.

¿Dónde hay descuentos ANSES para jubilados? Supermercados adheridos

Comercios con promociones sin tope:

Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar

Supermercados con topes acumulables:

Carrefour – tope mensual $35.000

Día – tope $2.000 por transacción

Chango Más – tope mensual $15.000

Los martes concentran la mayor cantidad de descuentos para quienes cobran por Supervielle, mientras que el miércoles es clave para Nación y Galicia según comercio.

¿Qué farmacias tienen descuentos para jubilados ANSES?

PAMI_medicamentos.jpg ANSES amplía DESCUENTOS para JUBILADOS en supermercados

Cadenas nacionales y regionales adheridas a los programas del banco

Máximo aprovechamiento: martes con Supervielle

Opciones de cuotas sin interés en compras de medicamentos

Los reintegros se acreditan automáticamente, sin formularios.

¿Cómo aprovechar al máximo los descuentos ANSES en diciembre 2025?

Guía rápida según el banco donde se cobra la jubilación:

Si cobrás en Supervielle

Hacer compras grandes los martes

Usar débito + QR para sumar hasta $40.000

Priorizar Coto por el descuento sin tope

Comprar fármacos con 50% off

Si cobrás en Banco Nación

Usar BNA+ MODO para obtener el reintegro extra

Mantener saldo en cuenta remunerada al 32% TNA

Alternar compras entre Carrefour, Coto, Vea, La Anónima

Si cobrás en Banco Galicia

Priorizar días con 25% de descuento

Aprovechar cuotas sin interés

Mantener saldo para ganar intereses a diario

Conclusión

Los descuentos de ANSES para jubilados permiten un ahorro real y mensual en gastos cotidianos, sin trámites y con opciones simples de pago. Con una planificación mínima, el beneficio puede ser clave en la economía de los adultos mayores durante diciembre.