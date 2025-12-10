ANSES: antes de la llegada de la Navidad, adelantan los montos de los jubilaciones de enero

La jubilación máxima también se modificaría: treparía de $2.293.796,92 a cerca de $2.346.554,25.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subiría de $272.703,67 a $278.975,85. Con un eventual bono, el ingreso quedaría en $348.975,85.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por vejez o discapacidad, hoy en $238.615,71, rondarían los $244.103,87. Sumando el refuerzo extraordinario, llegarían a $314.103,87.

Las madres de siete hijos -que cobran el haber mínimo- también percibirían $418.719,82 si se mantiene la ayuda económica adicional.

Cómo impactaría en las asignaciones familiares del SUAF

Si la movilidad continúa vigente para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en enero también habría variaciones:

Asignación por hijo: de $61.252 a $62.661 para el primer tramo de ingresos.

Hijo con discapacidad: de $199.434 a $204.021.

Nacimiento: de $71.396 a $73.038.

Prenatal: de $61.252 a $62.661.

Adopción: de $426.877 a $436.695.

Matrimonio: de $106.904 a $109.363.

Cónyuge para jubilados/pensionados: de $14.859 a $15.201.

Además, los límites de ingresos también se ajustarían: