Previsional
ANSES
Jubilaciones
Nuevos valores

ANSES: antes de la llegada de la Navidad, adelantan los montos de los jubilaciones de enero

A semanas del cierre del 2025, ya se conocen cuáles serían los montos que percibirán los jubilados a partir del próximo mes con el nuevo aumento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para aplicar un nuevo incremento en enero de 2026, actualización que dependerá de la inflación registrada en noviembre. Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rondaría el 2,3%, porcentaje que serviría como referencia para ajustar jubilaciones y pensiones.

El gobierno de Javier Milei dispuso que todas las prestaciones previsionales se actualicen de acuerdo con la variación del IPC del mes previo. Por eso, el aumento exacto se conocerá cuando el INDEC difunda el dato oficial el jueves 11 de diciembre.

En paralelo, la Ley 27.160 continúa estableciendo que las asignaciones familiares se modifican según la movilidad previsional, aunque el proyecto de Presupuesto 2026 propone un cambio que deberá debatirse en el Congreso.

Cómo quedarían las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Si finalmente la inflación de noviembre se ubica en el 2,3% estimado, la jubilación mínima pasaría de $340.879,59 a aproximadamente $348.719,82. En caso de que el Gobierno mantenga el bono de $70.000 -algo que aún no confirmó- el haber total ascendería a $418.719,82.

La jubilación máxima también se modificaría: treparía de $2.293.796,92 a cerca de $2.346.554,25.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subiría de $272.703,67 a $278.975,85. Con un eventual bono, el ingreso quedaría en $348.975,85.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por vejez o discapacidad, hoy en $238.615,71, rondarían los $244.103,87. Sumando el refuerzo extraordinario, llegarían a $314.103,87.

Las madres de siete hijos -que cobran el haber mínimo- también percibirían $418.719,82 si se mantiene la ayuda económica adicional.

ANSES_pagos

Cómo impactaría en las asignaciones familiares del SUAF

Si la movilidad continúa vigente para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en enero también habría variaciones:

  • Asignación por hijo: de $61.252 a $62.661 para el primer tramo de ingresos.

  • Hijo con discapacidad: de $199.434 a $204.021.

  • Nacimiento: de $71.396 a $73.038.

  • Prenatal: de $61.252 a $62.661.

  • Adopción: de $426.877 a $436.695.

  • Matrimonio: de $106.904 a $109.363.

  • Cónyuge para jubilados/pensionados: de $14.859 a $15.201.

Además, los límites de ingresos también se ajustarían:

  • Tope individual: de $2.511.024 a $2.568.778.

  • Tope familiar: de $5.022.048 a $5.137.555.

