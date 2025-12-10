ANSES lanzó una jubilación especial: quiénes pueden acceder y cómo se solicita

¿Qué es la Jubilación Especial para personas con VIH o Hepatitis?

La Ley 27.675, sancionada con un amplio consenso, introdujo un marco integral que reconoce derechos sanitarios, laborales, previsionales y de privacidad para personas con VIH y/o Hepatitis B y C.

Dentro de ese marco, uno de los puntos centrales fue la creación de un régimen previsional diferencial que permite acceder a una jubilación con menor edad y menos años de aportes que los exigidos por el sistema general.

La jubilación especial:

Otorga un haber mensual vitalicio ,

Es incompatible con el trabajo asalariado o autónomo ,

Permite acceder al aguinaldo, bonos extraordinarios, aumentos por movilidad y cobertura médica del PAMI.

Quiénes pueden solicitar la Jubilación Especial de ANSES en 2026

Este beneficio está dirigido a aquellas personas que cumplan tres condiciones centrales:

1. Tener 50 años o más

Es la edad mínima establecida por ley. No se requiere la edad jubilatoria ordinaria (60/65).

2. Acreditar 20 años de aportes

Es el requisito contributivo diferencial.

Un punto clave: la ley permite compensar años de aportes faltantes mediante exceso de edad. Es decir, si alguien tiene más de 50 años, cada año extra puede suplir la falta de servicios.

3. Certificar 10 años de antigüedad en el diagnóstico

Debe constar que la persona vive con VIH y/o Hepatitis B y/o C desde hace al menos una década.

Esta información es verificada directamente por el Ministerio de Salud.

Si estos tres requisitos se cumplen, la persona puede jubilarse sin necesidad de llegar a los 60 o 65 años ni acreditar 30 años de aportes, como exige el régimen general.

¿Qué pasa si no tengo aportes? Pensión No Contributiva (PNC) por VIH/Hepatitis

La ley también contempla un camino para quienes, producto de su situación de salud, no lograron acumular años de servicio.

Se trata de una Pensión No Contributiva (PNC) vitalicia, administrada por ANSES, que busca evitar la exclusión del sistema previsional.

Requisitos para acceder a la PNC

Ser mayor de 18 años.

Acreditar diagnóstico de VIH y/o Hepatitis B o C.

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia permanente .

Aprobar una evaluación socioeconómica , que verifica ingresos, patrimonio y condiciones de vida.

No ser titular de otra jubilación, pensión o retiro contributivo (salvo excepciones).

Importante:

A diferencia de la Jubilación Especial contributiva, la PNC es compatible con el trabajo, tanto asalariado como autónomo, siempre que los ingresos no superen los parámetros establecidos.

¿Cuánto paga la PNC?

El monto mensual equivale al 70% de la jubilación mínima vigente, además del acceso a:

cobertura de salud (generalmente PAMI),

aguinaldo,

aumentos por movilidad,

y refuerzos extraordinarios que ANSES pueda otorgar.

Compatibilidades de la Jubilación Especial

La Jubilación Especial contributiva es incompatible con:

trabajo en relación de dependencia,

trabajo autónomo,

monotributo,

cualquier actividad remunerada regular.

La idea del régimen es que la persona reciba un haber previsional sin necesidad de continuar trabajando.

En cambio, la PNC sí permite trabajar bajo ciertos límites.

Cómo iniciar el trámite en ANSES en 2026

El procedimiento tiene una particularidad clave: NO requiere turno para la primera atención.

Es decir, la persona puede presentarse directamente en una oficina de ANSES y solicitar asesoramiento.

1. Documentación necesaria

DNI original y copia.

Constancia de historia laboral (si se pide la jubilación contributiva).

Certificados y documentación que acrediten aportes.

ANSES te indicará qué información adicional hace falta dependiendo del caso.

2. Declaración Jurada de Consentimiento

Este es el paso central del trámite.

En la oficina, la persona debe firmar una Declaración Jurada autorizando al Ministerio de Salud a compartir la información del diagnóstico con ANSES.

Sin esta autorización, el organismo previsional no puede acceder a los datos médicos, que están protegidos por la ley de confidencialidad.

3. Revisión del caso

ANSES evalúa:

edad del solicitante,

historia laboral,

años de aportes,

antigüedad del diagnóstico,

residencia,

y otros parámetros legales.

4. Resolución y otorgamiento

Si la documentación está completa, ANSES emite la resolución y asigna la jubilación especial o la PNC correspondiente.

Ambas prestaciones tienen carácter vitalicio.