ANSES lanzó una jubilación especial: quiénes pueden acceder y cómo se solicita
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de la Jubilación Especial prevista en la Ley 27.675. Conocé los requisitos, la documentación y cómo iniciar el trámite sin turno previo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que sigue el régimen para obtener la Jubilación Especial prevista en la Ley 27.675, un régimen diferencial destinado a personas con VIH y/o Hepatitis B o C, que permite acceder a un haber vitalicio con edad reducida y menos años de aportes.
La normativa también habilita una Pensión No Contributiva para quienes no reúnen las condiciones contributivas. A diferencia de otros beneficios del sistema, este régimen reconoce que ciertas condiciones de salud impactan directamente en la trayectoria laboral, generando períodos de inactividad, informalidad o pérdidas de empleo que dificultan el acceso a la jubilación tradicional.
Por eso, ANSES habilita dos vías de cobertura previsional:
una Jubilación Especial contributiva, para quienes tienen años de aportes;
y una Pensión No Contributiva (PNC), para quienes no llegaron a reunir los requisitos de servicio.
En esta nota te contamos quiénes pueden solicitarla en 2026, qué requisitos exige, cómo es el trámite y cuáles son las diferencias entre ambas modalidades.
¿Qué es la Jubilación Especial para personas con VIH o Hepatitis?
La Ley 27.675, sancionada con un amplio consenso, introdujo un marco integral que reconoce derechos sanitarios, laborales, previsionales y de privacidad para personas con VIH y/o Hepatitis B y C.
Dentro de ese marco, uno de los puntos centrales fue la creación de un régimen previsional diferencial que permite acceder a una jubilación con menor edad y menos años de aportes que los exigidos por el sistema general.
La jubilación especial:
Otorga un haber mensual vitalicio,
Es incompatible con el trabajo asalariado o autónomo,
Permite acceder al aguinaldo, bonos extraordinarios, aumentos por movilidad y cobertura médica del PAMI.
Quiénes pueden solicitar la Jubilación Especial de ANSES en 2026
Este beneficio está dirigido a aquellas personas que cumplan tres condiciones centrales:
1. Tener 50 años o más
Es la edad mínima establecida por ley. No se requiere la edad jubilatoria ordinaria (60/65).
2. Acreditar 20 años de aportes
Es el requisito contributivo diferencial.
Un punto clave: la ley permite compensar años de aportes faltantes mediante exceso de edad. Es decir, si alguien tiene más de 50 años, cada año extra puede suplir la falta de servicios.
3. Certificar 10 años de antigüedad en el diagnóstico
Debe constar que la persona vive con VIH y/o Hepatitis B y/o C desde hace al menos una década.
Esta información es verificada directamente por el Ministerio de Salud.
Si estos tres requisitos se cumplen, la persona puede jubilarse sin necesidad de llegar a los 60 o 65 años ni acreditar 30 años de aportes, como exige el régimen general.
¿Qué pasa si no tengo aportes? Pensión No Contributiva (PNC) por VIH/Hepatitis
La ley también contempla un camino para quienes, producto de su situación de salud, no lograron acumular años de servicio.
Se trata de una Pensión No Contributiva (PNC) vitalicia, administrada por ANSES, que busca evitar la exclusión del sistema previsional.
Requisitos para acceder a la PNC
Ser mayor de 18 años.
Acreditar diagnóstico de VIH y/o Hepatitis B o C.
Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia permanente.
Aprobar una evaluación socioeconómica, que verifica ingresos, patrimonio y condiciones de vida.
No ser titular de otra jubilación, pensión o retiro contributivo (salvo excepciones).
Importante:
A diferencia de la Jubilación Especial contributiva, la PNC es compatible con el trabajo, tanto asalariado como autónomo, siempre que los ingresos no superen los parámetros establecidos.
¿Cuánto paga la PNC?
El monto mensual equivale al 70% de la jubilación mínima vigente, además del acceso a:
cobertura de salud (generalmente PAMI),
aguinaldo,
aumentos por movilidad,
y refuerzos extraordinarios que ANSES pueda otorgar.
Compatibilidades de la Jubilación Especial
La Jubilación Especial contributiva es incompatible con:
trabajo en relación de dependencia,
trabajo autónomo,
monotributo,
cualquier actividad remunerada regular.
La idea del régimen es que la persona reciba un haber previsional sin necesidad de continuar trabajando.
En cambio, la PNC sí permite trabajar bajo ciertos límites.
Cómo iniciar el trámite en ANSES en 2026
El procedimiento tiene una particularidad clave: NO requiere turno para la primera atención.
Es decir, la persona puede presentarse directamente en una oficina de ANSES y solicitar asesoramiento.
1. Documentación necesaria
DNI original y copia.
Constancia de historia laboral (si se pide la jubilación contributiva).
Certificados y documentación que acrediten aportes.
ANSES te indicará qué información adicional hace falta dependiendo del caso.
2. Declaración Jurada de Consentimiento
Este es el paso central del trámite.
En la oficina, la persona debe firmar una Declaración Jurada autorizando al Ministerio de Salud a compartir la información del diagnóstico con ANSES.
Sin esta autorización, el organismo previsional no puede acceder a los datos médicos, que están protegidos por la ley de confidencialidad.
3. Revisión del caso
ANSES evalúa:
edad del solicitante,
historia laboral,
años de aportes,
antigüedad del diagnóstico,
residencia,
y otros parámetros legales.
4. Resolución y otorgamiento
Si la documentación está completa, ANSES emite la resolución y asigna la jubilación especial o la PNC correspondiente.