ANSES sorprende con un nuevo BONO de diciembre: quiénes reciben $50.000 además de su jubilación

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

AUH y AUE

Asignaciones familiares del SUAF

En el caso de los adultos mayores, esta actualización también modificó el umbral que determina quién accede al bono extraordinario de $70.000.

ANSES_pago

Bono de jubilados en diciembre: quiénes cobran y cuánto

El Gobierno nacional confirmó que el bono mensual de $70.000 continúa vigente en diciembre, destinado a jubilados, pensionados y titulares de la PUAM que perciben los haberes más bajos.

Sin embargo, el nuevo valor del haber mínimo obligó a mover los topes de acceso.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000

Lo reciben aquellos jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, que en diciembre quedó fijado en:

$340.879,59

Con el bono incluido, el ingreso total del mes asciende a:

$410.879,59

Quiénes cobran un bonos de menor monto

Este es el punto clave del mes.

Los jubilados y pensionados que cobran entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono variable, cuyo valor se calcula para completar el tope total de:

$410.879,59

Ejemplo práctico:

Si una persona cobra $360.879,59, el bono será de $50.000, ya que completa la diferencia entre su haber y el tope establecido.

Esto explica por qué el extra que muchos cobrarán será de entre $1 y $50.000, según el caso.

Quiénes no cobran bono

Quedan excluidos quienes:

Perciben más de $410.879,59

Tienen incompatibilidades específicas (por ejemplo, quienes reciben dos beneficios elevando el total por encima del tope)

Cómo quedan los haberes de diciembre con aumento y bono

Tras el incremento del 2,3% y la continuidad del refuerzo, ANSES informó la siguiente escala:

Jubilación mínima: $410.879,59 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.363.160,10

PUAM: $342.624,77

Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76

En el caso de la PUAM y las PNC, el bono también se aplica bajo las mismas reglas del haber mínimo.

Cuándo se cobra el bono de ANSES: fechas según terminación de DNI

El bono se paga automáticamente junto con la jubilación, en la misma fecha asignada de acuerdo con el cronograma oficial de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el bono?

No. El bono se liquida automáticamente en todos los casos en que ANSES detecta que el ingreso del beneficiario está dentro de los valores establecidos.