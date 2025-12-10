ANSES sorprende con un nuevo BONO de diciembre: quiénes reciben $50.000 además de su jubilación
ANSES confirmó el pago de bonos reducidos durante diciembre para jubilados y pensionados con ingresos bajos, que pueden sumar $50.000 o más según el monto del haber.
El último mes del año llegó con una combinación de aumentos, refuerzos y extras que impactan de lleno en el bolsillo de más de siete millones de jubilados y pensionados. Mientras avanza el calendario de pagos de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de beneficiarios accederá a bonos reducidos de alrededor de $50.000, un plus que se suma al refuerzo de $70.000 que se mantiene sin cambios.
La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar un piso de ingresos para quienes perciben los haberes más bajos. El monto final que cada jubilado recibe depende de un único factor: el valor del haber mensual que cobre en diciembre, tras el aumento del 2,3% aplicado según la inflación de octubre.
Aumento del 2,3% para jubilaciones, pensiones y asignaciones
ANSES confirmó que todas las prestaciones previsionales -es decir, jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas- tuvieron en diciembre un ajuste del 2,3%, correspondiente a la movilidad ligada al IPC del mes de octubre, informada por el INDEC.
Este incremento impactó de manera directa en:
Jubilados y pensionados del SIPA
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
AUH y AUE
Asignaciones familiares del SUAF
En el caso de los adultos mayores, esta actualización también modificó el umbral que determina quién accede al bono extraordinario de $70.000.
Bono de jubilados en diciembre: quiénes cobran y cuánto
El Gobierno nacional confirmó que el bono mensual de $70.000 continúa vigente en diciembre, destinado a jubilados, pensionados y titulares de la PUAM que perciben los haberes más bajos.
Sin embargo, el nuevo valor del haber mínimo obligó a mover los topes de acceso.
Quiénes cobran el bono completo de $70.000
Lo reciben aquellos jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, que en diciembre quedó fijado en:
$340.879,59
Con el bono incluido, el ingreso total del mes asciende a:
$410.879,59
Quiénes cobran un bonos de menor monto
Este es el punto clave del mes.
Los jubilados y pensionados que cobran entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono variable, cuyo valor se calcula para completar el tope total de:
$410.879,59
Ejemplo práctico:
Si una persona cobra $360.879,59, el bono será de $50.000, ya que completa la diferencia entre su haber y el tope establecido.
Esto explica por qué el extra que muchos cobrarán será de entre $1 y $50.000, según el caso.
Quiénes no cobran bono
Quedan excluidos quienes:
Perciben más de $410.879,59
Tienen incompatibilidades específicas (por ejemplo, quienes reciben dos beneficios elevando el total por encima del tope)
Cómo quedan los haberes de diciembre con aumento y bono
Tras el incremento del 2,3% y la continuidad del refuerzo, ANSES informó la siguiente escala:
Jubilación mínima: $410.879,59 (incluye bono de $70.000)
Jubilación máxima: $2.363.160,10
PUAM: $342.624,77
Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76
En el caso de la PUAM y las PNC, el bono también se aplica bajo las mismas reglas del haber mínimo.
Cuándo se cobra el bono de ANSES: fechas según terminación de DNI
El bono se paga automáticamente junto con la jubilación, en la misma fecha asignada de acuerdo con el cronograma oficial de ANSES.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el bono?
No. El bono se liquida automáticamente en todos los casos en que ANSES detecta que el ingreso del beneficiario está dentro de los valores establecidos.