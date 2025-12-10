AUH 2026: así quedarían los montos desde enero con el nuevo aumento de ANSES
De acuerdo al REM del Banco Central, el IPC estimado para noviembre definirá un incremento en la Asignación Universal por Hijo y las prestaciones asociadas.
Así quedarían los montos de la AUH desde enero con el nuevo aumento de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo incremento para comienzos de 2026, el cual dependerá del dato de inflación de noviembre de 2025. Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor rondaría el 2,3%, porcentaje que se utilizaría para ajustar los montos.
Si continúa vigente el esquema de movilidad por inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también registrará un aumento en enero. Para los hijos menores de 18 años, el beneficio total -que en diciembre es de $122.492- ascendería a aproximadamente $125.309. Tras aplicar la retención del 20%, las familias recibirían un pago directo cercano a los $100.247,20.
En el caso de la AUH destinada a hijos con discapacidad, el monto integrado subiría desde los $398.853 actuales hasta unos $408.027. Con el descuento correspondiente, el ingreso mensual acreditado sería de $326.421,60.
El Complemento Leche del Plan 1000 Días, que se suma a la AUH para niños de hasta tres años, también tendría una suba. Este refuerzo pasaría de $46.199 a alrededor de $47.262 en enero.
Cuál es el monto de la AUH en diciembre 2025
Con las resoluciones 359/2025 y 361/2025, ANSES estableció un aumento del 2,34%, alineado al IPC de octubre que mide el INDEC. Desde julio pasado, la movilidad se ajusta por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones de acuerdo con la inflación de dos meses atrás.
Los valores quedan así:
AUH general
Monto total: $122.492
Monto mensual que se cobra (80%): $97.993,60
Monto retenido (20%): $24.498,40
Acumulado anual estimado a cobrar con la Libreta:hasta $188.000 (según meses percibidos)
AUH por Discapacidad
Total: $398.853
Se cobra mensualmente (80%): $319.082,40
Asignación Familiar por Hijo – SUAF (primer rango)