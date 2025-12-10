AUH 2026: así quedarían los montos desde enero con el nuevo aumento de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo incremento para comienzos de 2026, el cual dependerá del dato de inflación de noviembre de 2025. Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor rondaría el 2,3%, porcentaje que se utilizaría para ajustar los montos.