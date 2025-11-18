Aseguran que Wanda Nara enloqueció de furia por la nota de la China Suárez con Moria Casán: qué hizo

IG Wanda Nara durante la nota de China Suárez con Moria

Frente a todo este, Mariana Fabbiani fue contundente al dar su opinión como mujer y como mamá: "Como mujer es imposible que a Wanda no le haya caido mal la nota. Es muy difícil para una mujer que vivió lo que vivió y es muy duro ver a tu ex con su nueva pareja, contando cómo fue que se gestó este amor mientras estaba con vos".

En tanto, por el momento Wanda no hizo ninguna alusión en sus redes sociales a la nota de su enemiga que le quitó protagonismo por varias horas. Así, mientras la China y Mauro estaban al aire en la pantalla de El Trece, Nara se limitó a postear las flores de su camarín, una sensual foto suya vestida de negro, un plato de frutas, así como tas varias horas de grabación sumó otra fotografía con un budín y un mate, al que le sumó el sutil mensaje: "Así me esperan".

Cuál es la gran mentira de Wanda Nara que Netflix dejó al descubierto

Está claro que Wanda Nara siempre es noticia. Y como ella lo saber perfectamente hace un tiempo la rubia había contado que se estaba gestionando una serie para Netflix sobre su vida y que el rodaje estaba próximo a comenzar.

Tras ello, lo cierto es que no se conoció ninguna noticia más sobre avance de ese proyecto. En tanto, el domingo pasado en el programa Infama (América TV) revelaron un dato que dejó al descubierto la falsedad de aquel anuncio de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

"Una gran mentira de Wanda Nara que nos engañó otra vez a todos. Se acuerdan que cuando abrió OnlyFans anunció también que se venía la serie de Wanda con Netflix. Hasta ahora, ¿vieron algún adelanto o algún cartel?", aseguró Nahuel Saa.

Y agregó al respecto: "Bueno, desde el riñón de Netflix me confirman que nunca estuvo en los planes de la plaforma una bopic sobre Wanda".

"Ella inventó todo esto de la serie, es totalmente falso, nunca estuvo en los planes de Netflix", sumó el panelista.

En su momento, la mediática había contado que se estaba preparando la serie e incluso su gran amigo Kennys Palacios lo confirmó y hasta se habló de una famosa actriz para interpretarla: Valentina Zenere. Hasta incluso circuló la cifra que embolsaría la mediática por ese proyecto.

Lo cierto es que en Infama aportaron los datos que dejan al descubierto que la plataforma no tiene en carpeta a la figura de Wanda como centro de historia de una serie.