Kennys Palacios cuestionó un dato clave que dio la China Suárez de su encuentro privado con Mauro Icardi

Y dejó en claro de qué lado está en la historia: “Obviamente que si le pasa algo a tu amiga vos tomarías partido por ella. Yo estuve en París cuando pasó todo lo que pasó, pero nada, ya está, pasaron muchos años”.

En la entrevista con la One, la China admitió que conoció al futbolista en octubre de 2021 cuando él se encontraba separado de Wanda Nara, a lo que Kennys Palacios cuestionó firme: “Nunca estuvieron separados”, retrucó sin vueltas.

“Hay un error de fechas”, le dijo el notero. Y él comentó: "Eso lo decís vos". Y consultado si ve que puedan llegar a un punto de paz Wanda y Mauro, Palacios expresó: “Cada uno tiene que hacer su vida, Wanda lo está haciendo y él también. Ojalá que todo esto termine y se puedan llevar bien todos. Creo que puede darse, el tiempo cura todo”.

Qué contó la China Suárez de su primer encuentro con Mauro Icardi en París

La China Suárez habló con Moria Casán en su programa de televisión sobre el comienzo de su vínculo con Mauro Icardi y contó precisiones del rimer encuentro que tuvieron en un hotel de París.

"Era una habitación linda. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp... Llegué yo primero, yo tenía unos nervios", reconoció Suárez sobre ese día tan especial.

"Pensé el outfit y me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas y un pantalón ancho negro y una camiseta larga blanca. Dije 'bueno, si no le gusto así, ya está'", continuó la actriz sobre la vestimenta que eligió para ese momento.

La China remarcó que ella llegó primero al lugar elegido para la cita y que quedó impactada al ver por primera vez al deportista por su estatura, y que además apenas él la vio la besó.

"Llegó al rato y me impactó porque no sabía que era tan alto. Es muy llamativo, ahí se me aflojaron las piernas y me robó un beso. Yo dije: 'ah, arrancó fuerte'. Fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte. Después explotó todo y no hablamos durante tres años. Fue como una noche mucho más romántica de lo que se imagina la gente", recordó.

"Me imagino como que estaban acostados sin hacer nada", le dijo Moria Casán. Y la actriz afirmó: "Fue así, yo me quedaba dormida porque grababa y estaba muerta".