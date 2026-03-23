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ANSES aplica aumento a PENSIONES en abril y modifica los montos

El aumento de ANSES en abril 2026 también alcanza a pensiones. Con actualización por inflación y bono vigente, cambian los montos finales que se cobran este mes.

ANSES aplica aumento a PENSIONES en abril y modifica los montos

ANSES aplica aumento a PENSIONES en abril y modifica los montos

En abril de 2026, ANSES aplica un nuevo aumento que impacta no solo en jubilados, sino también en quienes perciben pensiones. La suba es del 2,9% y se calcula a partir del último dato de inflación informado por el INDEC.

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La actualización alcanza a prestaciones como la PUAM y las Pensiones No Contributivas. A este incremento se suma el bono extraordinario, que continúa vigente para reforzar los ingresos más bajos.

De esta manera, los montos finales que reciben los beneficiarios surgen de la combinación entre el haber actualizado y el refuerzo adicional que se paga junto con el calendario mensual.

¿Cuánto cobran las pensiones de ANSES en abril 2026?

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ANSES aplica aumento a PENSIONES en abril y modifica los montos

ANSES aplica aumento a PENSIONES en abril y modifica los montos

Con el aumento aplicado, los valores de las principales pensiones quedan de la siguiente manera:

  • PUAM: $304.255
  • Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): $266.223
  • Madres de 7 hijos: $380.319

Estos montos corresponden al haber base sin adicionales.

¿Cómo impacta el bono en las pensiones?

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en abril y eleva los ingresos finales:

  • PUAM con bono: $374.255
  • PNC con bono: $336.223
  • Madres de 7 hijos con bono: $450.319

En los casos donde el haber supera la mínima, el refuerzo se reduce de forma proporcional.

¿Cómo se calcula el aumento de ANSES?

El ajuste mensual se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Cada variación de la inflación se traslada de manera directa a jubilaciones y pensiones, lo que determina las actualizaciones periódicas del sistema previsional.

Este mecanismo se aplica automáticamente en la liquidación mensual.

¿Cuándo se cobran las pensiones en abril 2026?

El calendario de pagos para pensiones no contributivas se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI 0 y 1: 10 de abril
  • DNI 2 y 3: 13 de abril
  • DNI 4 y 5: 14 de abril
  • DNI 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Los pagos se realizan junto con el resto de las prestaciones administradas por ANSES.

¿Qué tener en cuenta para cobrar sin inconvenientes?

Para evitar demoras o problemas en el cobro, se recomienda:

  • Mantener actualizados los datos personales
  • Verificar la información registrada en ANSES
  • Controlar la liquidación mensual

El sistema aplica los aumentos y bonos de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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