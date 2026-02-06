El aumento se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales que cumplan con los requisitos vigentes.

Aunque la actualización acompaña la inflación, el ingreso efectivo que recibe cada hogar no depende solo de este porcentaje, sino también de la convivencia con otros beneficios que no se ajustan de forma automática.

Tarjeta Alimentar: los montos que se cobran junto con la AUH

ALIMEN AUH ANSES: AUH y Tarjeta Alimentar llevan los cobros a más de $180.000 por hijo

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad mensual. En febrero, el refuerzo continúa vigente, pero sin aumento, con los mismos valores que en enero.

Los montos que se acreditan junto con la AUH son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para hogares con tres hijos o más

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite extracción de efectivo ni compras fuera de ese rubro.

Por qué el ingreso de AUH varía según cada familia

La combinación entre la AUH con aumento y la Tarjeta Alimentar sin actualización explica las diferencias en los ingresos mensuales. En muchos casos, el monto final que recibe una familia depende más de la cantidad de hijos y de los beneficios complementarios que del aumento porcentual aplicado por ANSES.

Este esquema genera que dos hogares con el mismo aumento de AUH puedan percibir ingresos distintos, según accedan o no al refuerzo alimentario y según la composición del grupo familiar registrada en el organismo.

ANSES recuerda que la incorporación a la Tarjeta Alimentar es automática, siempre que los datos personales y familiares estén correctamente actualizados en sus registros.

Calendario de pagos de ANSES en febrero: qué cambia este mes

En febrero, ANSES modificó el calendario de pagos debido a los feriados de Carnaval. El reordenamiento no altera los montos a cobrar, pero sí las fechas de acreditación para titulares de AUH y otras prestaciones.

Las fechas exactas pueden consultarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, una herramienta clave para verificar cuándo se acredita cada beneficio.