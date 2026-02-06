ANSES: AUH y Tarjeta Alimentar llevan los cobros a más de $180.000 por hijo
ANSES aplicó en febrero el aumento de la AUH y mantuvo sin cambios la Tarjeta Alimentar. El nuevo esquema combina suba por inflación, montos por hijo y beneficios complementarios que explican cuánto cobran las familias y por qué el ingreso final no es igual en todos los casos.
ANSES activó en febrero el aumento de la AUH junto con el esquema de pagos mensual que rige para asignaciones y jubilaciones. La actualización responde a la movilidad automática vinculada a la inflación y redefine el monto por hijo, mientras algunos beneficios complementarios permanecen congelados.
Con la suba confirmada, la AUH de ANSES se ajusta un 2,8%, en línea con el último dato del INDEC. El incremento impacta sobre el haber principal, pero el ingreso total de cada familia depende también de la Tarjeta Alimentar, que no recibe aumento este mes.
Este cruce entre asignación actualizada y refuerzos sin movilidad explica por qué, en febrero, los montos finales varían según la composición del grupo familiar y la cantidad de hijos a cargo.
AUH de ANSES en febrero: cuál es el monto actualizado por hijo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa en febrero un 2,8%, lo que eleva el monto total por hijo a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.
El aumento se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales que cumplan con los requisitos vigentes.
Aunque la actualización acompaña la inflación, el ingreso efectivo que recibe cada hogar no depende solo de este porcentaje, sino también de la convivencia con otros beneficios que no se ajustan de forma automática.
Tarjeta Alimentar: los montos que se cobran junto con la AUH
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad mensual. En febrero, el refuerzo continúa vigente, pero sin aumento, con los mismos valores que en enero.
Los montos que se acreditan junto con la AUH son:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para hogares con tres hijos o más
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite extracción de efectivo ni compras fuera de ese rubro.
Por qué el ingreso de AUH varía según cada familia
La combinación entre la AUH con aumento y la Tarjeta Alimentar sin actualización explica las diferencias en los ingresos mensuales. En muchos casos, el monto final que recibe una familia depende más de la cantidad de hijos y de los beneficios complementarios que del aumento porcentual aplicado por ANSES.
Este esquema genera que dos hogares con el mismo aumento de AUH puedan percibir ingresos distintos, según accedan o no al refuerzo alimentario y según la composición del grupo familiar registrada en el organismo.
ANSES recuerda que la incorporación a la Tarjeta Alimentar es automática, siempre que los datos personales y familiares estén correctamente actualizados en sus registros.
Calendario de pagos de ANSES en febrero: qué cambia este mes
En febrero, ANSES modificó el calendario de pagos debido a los feriados de Carnaval. El reordenamiento no altera los montos a cobrar, pero sí las fechas de acreditación para titulares de AUH y otras prestaciones.
Las fechas exactas pueden consultarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, una herramienta clave para verificar cuándo se acredita cada beneficio.