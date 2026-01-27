Extra confirmado de ANSES en enero: quiénes cobran $52.000 y cuándo se paga
Con el aumento de la AUH y el pago de la Tarjeta Alimentar, 2026 arrancó con un refuerzo clave para millones de familias, que permite amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos.
En enero de 2026, un grupo de beneficiarios de ANSES cobrará un pago extra de $52.250, que se suma a la prestación mensual habitual. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que acceden a la Tarjeta Alimentar, uno de los refuerzos más importantes para los hogares de menores ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que la AUH es compatible con programas complementarios que permiten aumentar el dinero que se deposita cada mes, en un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento de los alimentos básicos.
Además, durante enero rige un nuevo aumento por movilidad, aplicado en el marco del Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones de manera mensual según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Aumento AUH enero 2026: cuánto se cobra
El IPC de noviembre informado por el INDEC fue del 2,5%, porcentaje que se utiliza para actualizar la AUH y otras prestaciones de ANSES en enero.
Con este incremento, los montos quedan de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo: $125.518
Se cobra el 80%: $100.362
AUH por Discapacidad: $408.705
Se cobra el 80%: $326.964
En ambos casos, ANSES deposita solo el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad.
Tarjeta Alimentar: quiénes cobran el extra de $52.250
La Tarjeta Alimentar no se actualiza todos los meses como la AUH, pero continúa siendo un refuerzo clave para millones de familias. Los montos dependen de la cantidad de hijos registrados en ANSES:
Familias con un hijo:$52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
El dinero se acredita de manera automática, en la misma cuenta en la que se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en enero
Con el aumento por movilidad y el refuerzo alimentario, los ingresos mensuales quedan conformados de la siguiente manera:
1 hijo:
$100.362 de AUH + $52.250 = $152.612
2 hijos:
$200.724 de AUH + $81.936 = $282.660
3 hijos o más:
$301.086 de AUH + $108.062 = $409.148
Estos montos pueden incrementarse en los casos en que corresponda el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.
Cuándo se cobra la AUH en enero 2026
ANSES ya confirmó el calendario de pagos de enero, organizado según la terminación del DNI: