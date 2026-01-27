Extra confirmado de ANSES en enero: quiénes cobran $52.000 y cuándo se paga

Con este incremento, los montos quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $125.518 Se cobra el 80%: $100.362

AUH por Discapacidad: $408.705 Se cobra el 80%: $326.964

En ambos casos, ANSES deposita solo el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad.

Tarjeta Alimentar: quiénes cobran el extra de $52.250

La Tarjeta Alimentar no se actualiza todos los meses como la AUH, pero continúa siendo un refuerzo clave para millones de familias. Los montos dependen de la cantidad de hijos registrados en ANSES:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de manera automática, en la misma cuenta en la que se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES_pago_OK

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en enero

Con el aumento por movilidad y el refuerzo alimentario, los ingresos mensuales quedan conformados de la siguiente manera:

1 hijo: $100.362 de AUH + $52.250 = $152.612

2 hijos: $200.724 de AUH + $81.936 = $282.660

3 hijos o más: $301.086 de AUH + $108.062 = $409.148

Estos montos pueden incrementarse en los casos en que corresponda el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

Cuándo se cobra la AUH en enero 2026

ANSES ya confirmó el calendario de pagos de enero, organizado según la terminación del DNI: