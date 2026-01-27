Cambian las asignaciones de ANSES desde febrero: aumentos, topes y exclusiones

El objetivo del esquema es evitar que los ingresos pierdan poder de compra frente a la suba de precios y brindar previsibilidad a los beneficiarios.

La suba del 2,85% beneficia a:

Trabajadores registrados del sector público y privado

Monotributistas

Jubilados y pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

También continúan alcanzados los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, así como quienes realizan tareas agropecuarias bajo regímenes especiales.

En estos casos, la resolución aclara que las asignaciones no podrán ser inferiores al valor general de la AUH, un criterio que se mantiene sin cambios.

ANSES precisó que, cuando la aplicación del aumento arroje montos con decimales, el valor final de la asignación será redondeado al entero inmediato superior, tal como ocurre habitualmente en este tipo de actualizaciones.

Además, el organismo ratificó un punto clave del régimen: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso mensual superior a $2.646.379, el hogar queda automáticamente excluido del cobro de asignaciones familiares, incluso cuando la suma total de ingresos del grupo no supere el tope máximo general establecido.

ANSES_AUH_Alimentar

Nuevos valores para trabajadores en relación de dependencia

Para los trabajadores registrados y los titulares del régimen de Riesgos del Trabajo, los montos de la Asignación por Hijo quedaron establecidos de la siguiente manera, según el nivel de ingresos del grupo familiar:

$64.554 para ingresos de hasta $999.482

$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838

Descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores parten de $210.186 para los tramos más bajos de ingresos y descienden hasta $93.844 para ingresos superiores a $1.465.838, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Por su parte, la Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $42.039 como valor general, con montos diferenciales según las zonas 1 a 4 del país.

Asignaciones para quienes cobran la Prestación por Desempleo

Para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, los montos de la Asignación por Hijo replican los valores del régimen general:

Hasta $64.554 para los tramos de ingresos más bajos

Hasta $13.588 para los tramos de ingresos más altos

En este grupo, la Ayuda Escolar Anual también se fijó en $42.039, mientras que la asignación por Hijo con Discapacidad quedó en $210.186, sin tope de ingresos.