Cambian las asignaciones de ANSES desde febrero: aumentos, topes y exclusiones
ANSES confirmó un aumento del 2,85% en las asignaciones desde febrero y actualizó los topes de ingresos que definen quiénes acceden a los beneficios.
Atención beneficiarios: ANSES actualizó asignaciones y redefinió los límites de ingresos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización de las asignaciones familiares que comenzará a regir desde febrero de 2026. La medida incluye una suba en los montos y una redefinición de los límites de ingresos que determinan el acceso a los beneficios, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de las familias en un contexto de inflación.
El aumento será del 2,85% y alcanzará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del sistema previsional a nivel nacional.
La normativa fue oficializada este martes 27 de enero a través de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi.
De cuánto es el aumento y por qué se aplica
Desde el organismo explicaron que la actualización surge del mecanismo de movilidad mensual, que ajusta las asignaciones en función de la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
El objetivo del esquema es evitar que los ingresos pierdan poder de compra frente a la suba de precios y brindar previsibilidad a los beneficiarios.
La suba del 2,85% beneficia a:
Trabajadores registrados del sector público y privado
Monotributistas
Jubilados y pensionados
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)
También continúan alcanzados los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, así como quienes realizan tareas agropecuarias bajo regímenes especiales.
En estos casos, la resolución aclara que las asignaciones no podrán ser inferiores al valor general de la AUH, un criterio que se mantiene sin cambios.
ANSES precisó que, cuando la aplicación del aumento arroje montos con decimales, el valor final de la asignación será redondeado al entero inmediato superior, tal como ocurre habitualmente en este tipo de actualizaciones.
Además, el organismo ratificó un punto clave del régimen: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso mensual superior a $2.646.379, el hogar queda automáticamente excluido del cobro de asignaciones familiares, incluso cuando la suma total de ingresos del grupo no supere el tope máximo general establecido.
Nuevos valores para trabajadores en relación de dependencia
Para los trabajadores registrados y los titulares del régimen de Riesgos del Trabajo, los montos de la Asignación por Hijo quedaron establecidos de la siguiente manera, según el nivel de ingresos del grupo familiar:
$64.554 para ingresos de hasta $999.482
$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838
Descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758
En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores parten de $210.186 para los tramos más bajos de ingresos y descienden hasta $93.844 para ingresos superiores a $1.465.838, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Por su parte, la Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $42.039 como valor general, con montos diferenciales según las zonas 1 a 4 del país.
Asignaciones para quienes cobran la Prestación por Desempleo
Para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, los montos de la Asignación por Hijo replican los valores del régimen general:
Hasta $64.554 para los tramos de ingresos más bajos
Hasta $13.588 para los tramos de ingresos más altos
En este grupo, la Ayuda Escolar Anual también se fijó en $42.039, mientras que la asignación por Hijo con Discapacidad quedó en $210.186, sin tope de ingresos.