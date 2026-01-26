Alerta ANSES: se modifican las fechas de cobro de febrero para AUH y jubilados

El impacto del cambio no es uniforme. Mientras que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo mantienen el inicio del calendario sin grandes modificaciones, quienes perciben ingresos superiores al mínimo pueden ver alterada su fecha habitual de cobro, sobre todo en los últimos días del mes.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026 para jubilados y pensionados

El nuevo cronograma ya se encuentra vigente y se aplicará sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los haberes se depositarán en las cuentas bancarias habituales, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 9 de febrero

DNI terminados en 1 : 10 de febrero

DNI terminados en 2 : 11 de febrero

DNI terminados en 3 : 12 de febrero

DNI terminados en 4 : 13 de febrero

DNI terminados en 5 : 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7 : 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Calendario_ANSES

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3 : 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5 : 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7 : 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro y el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.