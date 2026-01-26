Alerta ANSES: se modifican las fechas de cobro de febrero para AUH y jubilados
ANSES reordenó el calendario de pagos de febrero por los feriados de Carnaval. El cambio modifica las fechas de cobro de jubilados y pensionados según la terminación del DNI, sin afectar los montos.
ANSES reordenó el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados debido a los feriados nacionales de Carnaval, lo que modifica algunas fechas habituales de cobro según la terminación del DNI. El cambio ya fue oficializado y se aplicará de forma automática.
Desde el organismo previsional aclararon que la medida no afecta los montos ni los derechos adquiridos, pero sí puede alterar el día en que se acredita el haber, especialmente para quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, que suelen percibir el pago hacia el final del mes.
Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero
El ajuste en el cronograma responde al impacto de los feriados de Carnaval en la operatoria bancaria y administrativa. Para evitar superposiciones con jornadas no laborables y garantizar el normal funcionamiento del sistema de pagos, ANSES resolvió reordenar algunas fechas del calendario habitual.
Según se informó oficialmente, la decisión fue avalada por el Poder Ejecutivo y confirmada por el presidente Javier Milei. Desde el organismo señalaron que el objetivo principal es evitar demoras en las acreditaciones y asegurar que los depósitos se realicen con normalidad.
El impacto del cambio no es uniforme. Mientras que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo mantienen el inicio del calendario sin grandes modificaciones, quienes perciben ingresos superiores al mínimo pueden ver alterada su fecha habitual de cobro, sobre todo en los últimos días del mes.
Calendario de pagos ANSES febrero 2026 para jubilados y pensionados
El nuevo cronograma ya se encuentra vigente y se aplicará sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los haberes se depositarán en las cuentas bancarias habituales, según la terminación del DNI.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro y el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.