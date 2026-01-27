Con este incremento y la continuidad del refuerzo, los montos quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber + $70.000 de bono)

PUAM: $357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono)

Pensión No Contributiva: $321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.416.275,65 (sin bono)

El aumento alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema previsional y social administrado por ANSES.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de Anses en febrero

jubilados-ansesjpg Jubilados de ANSES: las fechas de cobro en febrero tras el ajuste del cronograma

El bono de $70.000 se mantiene vigente en febrero y está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga de forma automática junto con el haber mensual.

Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima. Acceden a un bono proporcional quienes superan ese haber, pero no alcanzan el tope de $429.081,79. Los jubilados con ingresos superiores a ese monto no reciben el refuerzo.

Desde ANSES indicaron que el objetivo es compensar parcialmente el impacto de la inflación acumulada en los sectores más vulnerables.

Cómo queda el calendario de pagos de Anses en febrero

El calendario de pagos fue reordenado por los feriados de Carnaval, lo que modifica algunas fechas habituales de cobro. El esquema ya está vigente y se aplica según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

DNI 0: 9 de febrero

9 de febrero DNI 1: 10 de febrero

10 de febrero DNI 2: 11 de febrero

11 de febrero DNI 3: 12 de febrero

12 de febrero DNI 4: 13 de febrero

13 de febrero DNI 5: 18 de febrero

18 de febrero DNI 6 y 7: 19 de febrero

19 de febrero DNI 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI 0 y 1: 23 de febrero

23 de febrero DNI 2 y 3: 24 de febrero

24 de febrero DNI 4 y 5: 25 de febrero

25 de febrero DNI 6 y 7: 26 de febrero

26 de febrero DNI 8 y 9: 27 de febrero

Los haberes se acreditan en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar gestiones.

AUH y Tarjeta Alimentar: fechas y montos confirmados

La AUH de ANSES también se actualiza en febrero. El monto total asciende a $129.070 por hijo, aunque el pago mensual es del 80 %, es decir, $103.256, mientras que el 20 % restante se cobra tras la presentación anual de la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se deposita de forma automática junto con la AUH. Los montos son: