Jubilados de ANSES: las fechas de cobro en febrero tras el ajuste del cronograma
ANSES ajustó el calendario de pagos de febrero para jubilados y titulares de asignaciones. Con aumento confirmado y fechas modificadas por feriados, el cronograma define cuándo se acreditan los haberes según el DNI y el tipo de prestación.
Jubilados de ANSES: las fechas de cobro en febrero tras el ajuste del cronograma
ANSES confirmó para febrero un esquema de pagos que combina el aumento mensual por inflación, la continuidad del refuerzo para ingresos bajos y un reordenamiento del calendario por los feriados de Carnaval. El resultado es un cronograma con fechas específicas que impacta en jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
El nuevo orden de cobros fue oficializado junto con la Resolución 23/2026, que valida la actualización automática de los haberes según el IPC informado por el INDEC. La liquidación ya está en marcha y no requiere trámites adicionales por parte de los beneficiarios.
Para febrero, ANSES aclaró que los cambios afectan únicamente el día de cobro, sin modificar montos ni derechos adquiridos. El impacto es distinto según si se percibe el haber mínimo, un ingreso superior o alguna asignación como la AUH.
CCuánto aumentan los haberes de Anses en febrero
Las jubilaciones y pensiones reciben en febrero un aumento del 2,8 %, en línea con la inflación de diciembre. El ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad mensual vigente desde julio de 2024, establecida por el Decreto 274/24.
Con este incremento y la continuidad del refuerzo, los montos quedan definidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima:$429.081,79 ($359.081,79 de haber + $70.000 de bono)
PUAM:$357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva:$321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima:$2.416.275,65 (sin bono)
El aumento alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema previsional y social administrado por ANSES.
Quiénes cobran el bono de $70.000 de Anses en febrero
El bono de $70.000 se mantiene vigente en febrero y está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga de forma automática junto con el haber mensual.
Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima. Acceden a un bono proporcional quienes superan ese haber, pero no alcanzan el tope de $429.081,79. Los jubilados con ingresos superiores a ese monto no reciben el refuerzo.
Desde ANSES indicaron que el objetivo es compensar parcialmente el impacto de la inflación acumulada en los sectores más vulnerables.
Cómo queda el calendario de pagos de Anses en febrero
El calendario de pagos fue reordenado por los feriados de Carnaval, lo que modifica algunas fechas habituales de cobro. El esquema ya está vigente y se aplica según la terminación del DNI.
Jubilados y pensionados con haber mínimo:
DNI 0: 9 de febrero
DNI 1: 10 de febrero
DNI 2: 11 de febrero
DNI 3: 12 de febrero
DNI 4: 13 de febrero
DNI 5: 18 de febrero
DNI 6 y 7: 19 de febrero
DNI 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
DNI 0 y 1: 23 de febrero
DNI 2 y 3: 24 de febrero
DNI 4 y 5: 25 de febrero
DNI 6 y 7: 26 de febrero
DNI 8 y 9: 27 de febrero
Los haberes se acreditan en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar gestiones.
AUH y Tarjeta Alimentar: fechas y montos confirmados
La AUH de ANSES también se actualiza en febrero. El monto total asciende a $129.070 por hijo, aunque el pago mensual es del 80 %, es decir, $103.256, mientras que el 20 % restante se cobra tras la presentación anual de la Libreta AUH.
La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se deposita de forma automática junto con la AUH. Los montos son: