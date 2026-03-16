ANSES comenzó a pagar un extra de hasta $462.000: quiénes pueden cobrarlo en marzo

Asignación por nacimiento

Asignación por matrimonio

Asignación por adopción

El objetivo de estas prestaciones es brindar un respaldo económico a las familias cuando atraviesan momentos que suelen implicar nuevos gastos, como la llegada de un hijo, la formalización de una unión o la incorporación de un niño o niña mediante adopción.

Para acceder al beneficio, ANSES establece determinadas condiciones vinculadas a los ingresos del grupo familiar, además de exigir la documentación que respalde el hecho que da origen al cobro.

ANSES_Pago

Cuánto tiempo hay para tramitar el beneficio

Uno de los puntos que destaca el organismo previsional es que los beneficiarios cuentan con hasta dos años para iniciar el trámite desde el momento en que ocurrió el evento que genera el derecho a percibir la asignación.

Esto significa que quienes hayan tenido un nacimiento, celebrado un matrimonio o concretado una adopción no están obligados a solicitar el beneficio inmediatamente, aunque sí deberán hacerlo antes de que se cumpla ese plazo.

Además, ANSES aclara que el monto que se paga corresponde al valor vigente al momento en que ocurrió el evento, y no al que esté actualizado al momento de realizar la gestión. Por esta razón, en algunos casos el importe recibido puede diferir del valor actual publicado por el organismo.

Qué monto entregan las Asignaciones de Pago Único en marzo de 2026

Durante el tercer mes del año, los montos de las Asignaciones de Pago Único recibieron una actualización del 2,88%, luego de que se conociera el índice de inflación correspondiente a enero informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este incremento se aplica en el marco del sistema de movilidad que utiliza ANSES para ajustar diferentes prestaciones sociales.

Con este aumento, los valores vigentes en marzo de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por adopción: $462.845

La asignación por adopción es la que presenta el monto más elevado, ya que busca compensar los costos administrativos, legales y judiciales que suelen formar parte de ese proceso.

De esta manera, las Asignaciones de Pago Único continúan siendo un respaldo económico importante para las familias, especialmente en momentos clave que implican cambios significativos dentro del hogar.