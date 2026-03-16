Sorpresa de ANSES en marzo: el beneficio que puede superar los $745.000 por familia

Durante marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un refuerzo económico que puede alcanzar los $745.569 para un grupo de beneficiarios que cobran mensualmente prestaciones sociales del organismo.
Con el aumento aplicado en marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que algunas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con la Tarjeta Alimentar pueden alcanzar ingresos de hasta $745.569 este mes. Los detalles.
Durante marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un refuerzo económico que puede alcanzar los $745.569 para un grupo de beneficiarios que cobran mensualmente prestaciones sociales del organismo.
En este marco, el ente previsional abonará en el tercer mes del año la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con la Tarjeta Alimentar, dos de los programas de asistencia económica más relevantes que administra el Estado nacional y que están dirigidos a familias con niños, niñas y adolescentes.
La ANSES aplicó en marzo un incremento del 2,88%, lo que elevó el monto mínimo de la AUH a $132.814 por hijo. Sin embargo, como el organismo retiene el 20% del beneficio hasta la presentación anual de la Libreta AUH, los titulares reciben de manera directa $106.251 por cada menor a cargo.
Ese esquema de pago implica que el 80% del monto se acredita todos los meses, mientras que el 20% restante se libera posteriormente cuando la familia presenta la documentación que acredita controles de salud y asistencia escolar.
En el caso de las familias que tienen seis hijos o más, el monto total de la AUH llega en marzo a $637.507. Si a esa cifra se le suma el pago de la Tarjeta Alimentar, que para ese grupo familiar es de $108.062, el ingreso total puede alcanzar $745.569 durante el mes.
Este monto representa uno de los ingresos más altos dentro de los programas sociales administrados por la ANSES, ya que combina asignaciones por hijo y asistencia alimentaria destinada a garantizar el acceso a productos básicos de la canasta familiar.
Los montos para quienes perciben AUH junto con Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera durante marzo:
1 hijo:
$106.251,20 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $158.501,20
2 hijos:
$212.502,40 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $294.438,40
3 hijos:
$318.753,60 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $426.815,60
4 hijos:
$425.004,80 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $533.066,80
5 hijos:
$531.256,00 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $639.318,00
6 hijos:
$637.507,20 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $745.569,20
Como se observa, el monto crece de acuerdo con la cantidad de hijos que integran el grupo familiar, mientras que la Tarjeta Alimentar tiene tres escalas de pago: una para un hijo, otra para dos y una tercera para tres o más hijos, que es la más alta.
La Tarjeta Alimentar forma parte del programa Plan Argentina contra el Hambre y está destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias con niños.
El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y no requiere ningún trámite adicional para quienes ya reciben la asignación.
Pueden acceder:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.
Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).
El dinero se acredita todos los meses y solo puede utilizarse para comprar alimentos, aunque en la práctica se deposita en efectivo en la cuenta bancaria vinculada al beneficio.
El esquema de pago de la AUH establece que solo se cobra el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido por ANSES hasta que la familia presenta la Libreta AUH.
Ese documento certifica:
Controles de salud de los niños.
Cumplimiento del calendario de vacunación.
Asistencia escolar en el caso de los menores en edad educativa.
Cuando se presenta la Libreta, el organismo libera el dinero acumulado correspondiente a todo el año anterior.
Cómo saber si te corresponde el beneficio
Para verificar si corresponde cobrar AUH y Tarjeta Alimentar, los beneficiarios pueden consultar a través de los canales oficiales de ANSES:
Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Revisando la sección “Hijas e hijos” dentro de la plataforma.
Consultando la fecha y lugar de cobro en el calendario de pagos.
De esta manera, quienes cumplen con los requisitos pueden confirmar si recibirán el combo de prestaciones que en marzo puede alcanzar hasta $745.569, uno de los ingresos más altos dentro del sistema de asignaciones familiares que administra el organismo previsional.