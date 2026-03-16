Sorpresa de ANSES en marzo: el beneficio que puede superar los $745.000 por familia

En el caso de las familias que tienen seis hijos o más, el monto total de la AUH llega en marzo a $637.507. Si a esa cifra se le suma el pago de la Tarjeta Alimentar, que para ese grupo familiar es de $108.062, el ingreso total puede alcanzar $745.569 durante el mes.

Este monto representa uno de los ingresos más altos dentro de los programas sociales administrados por la ANSES, ya que combina asignaciones por hijo y asistencia alimentaria destinada a garantizar el acceso a productos básicos de la canasta familiar.

Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en marzo

Los montos para quienes perciben AUH junto con Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera durante marzo:

1 hijo: $106.251,20 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $158.501,20

2 hijos: $212.502,40 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $294.438,40

3 hijos: $318.753,60 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $426.815,60

4 hijos: $425.004,80 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $533.066,80

5 hijos: $531.256,00 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $639.318,00

6 hijos: $637.507,20 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $745.569,20

Como se observa, el monto crece de acuerdo con la cantidad de hijos que integran el grupo familiar, mientras que la Tarjeta Alimentar tiene tres escalas de pago: una para un hijo, otra para dos y una tercera para tres o más hijos, que es la más alta.

AUH_Tarjeta

Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la reciben

La Tarjeta Alimentar forma parte del programa Plan Argentina contra el Hambre y está destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias con niños.

El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y no requiere ningún trámite adicional para quienes ya reciben la asignación.

Pueden acceder:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Titulares de AUH por discapacidad , sin límite de edad.

Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

El dinero se acredita todos los meses y solo puede utilizarse para comprar alimentos, aunque en la práctica se deposita en efectivo en la cuenta bancaria vinculada al beneficio.

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

El esquema de pago de la AUH establece que solo se cobra el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido por ANSES hasta que la familia presenta la Libreta AUH.

Ese documento certifica:

Controles de salud de los niños.

Cumplimiento del calendario de vacunación .

Asistencia escolar en el caso de los menores en edad educativa.

Cuando se presenta la Libreta, el organismo libera el dinero acumulado correspondiente a todo el año anterior.

Cómo saber si te corresponde el beneficio

Para verificar si corresponde cobrar AUH y Tarjeta Alimentar, los beneficiarios pueden consultar a través de los canales oficiales de ANSES:

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Revisando la sección “Hijas e hijos” dentro de la plataforma.

Consultando la fecha y lugar de cobro en el calendario de pagos.

De esta manera, quienes cumplen con los requisitos pueden confirmar si recibirán el combo de prestaciones que en marzo puede alcanzar hasta $745.569, uno de los ingresos más altos dentro del sistema de asignaciones familiares que administra el organismo previsional.