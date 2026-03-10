En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH y SUAF en marzo 2026: los nuevos montos de ANSES tras el aumento

Las prestaciones de ANSES, como AUH y SUAF, cambian desde marzo de 2026 tras una actualización por inflación. Además, existe un extra que puede cobrarse presentando un trámite. Qué monto corresponde y cómo acceder al beneficio.

AUH y SUAF en marzo 2026: los nuevos montos de ANSES tras el aumento

AUH y SUAF en marzo 2026: los nuevos montos de ANSES tras el aumento

Las prestaciones de ANSES para AUH y SUAF en marzo de 2026 registran una actualización tras aplicarse el aumento vinculado a la inflación. La suba impacta en millones de familias que reciben asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo, y modifica los montos que se pagan este mes.

Leé también AUH: el ingreso extra de más de $50.000 que se deposita junto con la asignación
$50.000 extra todos los meses: el beneficio que se suma a la AUH automáticamente

El ajuste responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. En este caso, el incremento aplicado corresponde a la inflación de enero, que fue del 2,88%.

Además del aumento, algunos titulares de AUH y asignaciones familiares del SUAF pueden acceder a un extra vinculado al ciclo lectivo, siempre que cumplan con el trámite requerido ante el organismo previsional.

Cuánto aumentan AUH y SUAF en marzo de 2026

auh-infanciasjpg
AUH y SUAF en marzo 2026: los nuevos montos de ANSES tras el aumento

AUH y SUAF en marzo 2026: los nuevos montos de ANSES tras el aumento

Con la actualización confirmada por ANSES, los montos de las asignaciones se modifican desde marzo de 2026.

Entre los valores principales se encuentran:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.414

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

En el caso de la AUH, el organismo paga mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta de controles de salud y educación.

Qué diferencia hay entre AUH y SUAF en el sistema de ANSES

Dentro del sistema de ANSES existen dos esquemas principales de asignaciones.

El SUAF está dirigido a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de la prestación por desempleo. En este sistema, las asignaciones se pagan directamente en la cuenta bancaria del titular.

La AUH, en cambio, está destinada a familias que no tienen empleo formal o se encuentran en situación de vulnerabilidad. El cobro del beneficio está vinculado al cumplimiento de controles sanitarios y educativos de los menores.

Ambos programas incluyen versiones específicas para hijos con discapacidad, que tienen montos más altos debido a los gastos adicionales que implican tratamientos y cuidados especiales.

Cómo obtener el extra para AUH y SUAF en marzo

Además del aumento mensual, los titulares de AUH y SUAF pueden acceder a un extra anual vinculado al inicio del ciclo lectivo.

Este refuerzo se paga automáticamente cuando ANSES ya tiene registrada la escolaridad del menor en su sistema. Si esa información no está actualizada, el titular debe presentar el Certificado de Escolaridad para poder recibir el pago.

El trámite puede realizarse:

  • A través de Mi ANSES, con la Clave de la Seguridad Social

  • De forma presencial en una oficina del organismo

Una vez presentada la documentación, el organismo procesa la información y acredita el pago dentro de aproximadamente 60 días.

Cuándo se cobran AUH y SUAF en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas comienzan el 9 de marzo y se extienden hasta el 20 de marzo, alcanzando tanto a beneficiarios de AUH como a titulares de asignaciones familiares del SUAF.

El cronograma general es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH SUAF ANSES
Notas relacionadas
Titulares de AUH cobrará sus haberes sin retenciones
AUH de ANSES en marzo 2026: el extra de $85.000 que se puede cobrar con un trámite
Milei y una importante confirmación que todos los jubilados estaban esperando

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar