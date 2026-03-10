AUH y SUAF en marzo 2026: los nuevos montos de ANSES tras el aumento

Entre los valores principales se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.414

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

En el caso de la AUH, el organismo paga mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta de controles de salud y educación.

Qué diferencia hay entre AUH y SUAF en el sistema de ANSES

Dentro del sistema de ANSES existen dos esquemas principales de asignaciones.

El SUAF está dirigido a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de la prestación por desempleo. En este sistema, las asignaciones se pagan directamente en la cuenta bancaria del titular.

La AUH, en cambio, está destinada a familias que no tienen empleo formal o se encuentran en situación de vulnerabilidad. El cobro del beneficio está vinculado al cumplimiento de controles sanitarios y educativos de los menores.

Ambos programas incluyen versiones específicas para hijos con discapacidad, que tienen montos más altos debido a los gastos adicionales que implican tratamientos y cuidados especiales.

Cómo obtener el extra para AUH y SUAF en marzo

Además del aumento mensual, los titulares de AUH y SUAF pueden acceder a un extra anual vinculado al inicio del ciclo lectivo.

Este refuerzo se paga automáticamente cuando ANSES ya tiene registrada la escolaridad del menor en su sistema. Si esa información no está actualizada, el titular debe presentar el Certificado de Escolaridad para poder recibir el pago.

El trámite puede realizarse:

A través de Mi ANSES , con la Clave de la Seguridad Social

De forma presencial en una oficina del organismo

Una vez presentada la documentación, el organismo procesa la información y acredita el pago dentro de aproximadamente 60 días.

Cuándo se cobran AUH y SUAF en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas comienzan el 9 de marzo y se extienden hasta el 20 de marzo, alcanzando tanto a beneficiarios de AUH como a titulares de asignaciones familiares del SUAF.

El cronograma general es el siguiente: