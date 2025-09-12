En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
PREVISIONAL

ANSES: cómo obtener hasta $20.000 extra con la jubilación en septiembre

La ANSES ofrece un extra de $20.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2025 que no todos conocen. El beneficio se suma al bono y a los haberes, con descuentos y reintegros en compras cotidianas.

ANSES: cómo obtener hasta $20.000 extra con la jubilación en septiembre

ANSES: cómo obtener hasta $20.000 extra con la jubilación en septiembre

La ANSES paga un extra de $20.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2025, que se suma al bono de $70.000 y al aumento del 1,9% aplicado por movilidad previsional. Este beneficio no es un pago en efectivo, sino un programa de descuentos y reintegros automáticos que permiten ahorrar en supermercados y comercios adheridos.

Leé también AUH de ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025
AUH ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025

El beneficio forma parte del programa Beneficios ANSES, que se encuentra vigente y alcanza a quienes cobren haberes previsionales a través del organismo. Se aplica de manera automática al realizar compras con tarjeta de débito, crédito o mediante la app BNA+ en el caso de Banco Nación.

De esta manera, un jubilado que organiza sus gastos puede lograr un ahorro mensual cercano a los $20.000, lo que representa un ingreso extra frente a la inflación que afecta el poder adquisitivo.

¿Cómo funciona el extra de $20.000 para jubilados de ANSES?

Jubilados_cobro
ANSES: c&oacute;mo obtener hasta $20.000 extra con la jubilaci&oacute;n en septiembre

ANSES: cómo obtener hasta $20.000 extra con la jubilación en septiembre

El extra de $20.000 de ANSES corresponde al programa Beneficios ANSES. Incluye:

  • 10% de descuento en supermercados y almacenes adheridos.

  • 20% en limpieza y perfumería en cadenas participantes.

  • 5% de reintegro adicional en Banco Nación, pagando con débito, crédito o QR de la app BNA+.

En Carrefour, el beneficio tiene un tope de $35.000 mensuales. En cadenas como Coto, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima y Josimar, los reintegros no tienen límite.

¿Qué jubilados pueden acceder al beneficio?

Todos los jubilados y pensionados de ANSES acceden automáticamente a este programa si cumplen estas condiciones:

  • Cobrar la jubilación o pensión mediante ANSES.

  • Pagar las compras con la tarjeta de débito o crédito vinculada al haber.

  • Comprar en comercios adheridos al programa.

No se requiere realizar ningún trámite extra, ya que el descuento se aplica de manera automática en la compra o se acredita como reintegro en el resumen bancario.

¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025?

Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los haberes previsionales de septiembre quedaron así:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + bono $70.000).

  • PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + bono $70.000).

  • Pensiones no contributivas (PNC): $294.194,02 ($224.194,02 + bono $70.000).

  • PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + bono $70.000).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Esto significa que quienes perciben la mínima reciben un total de $390.000, que puede incrementarse con el extra de $20.000 en descuentos.

¿Se puede combinar este extra con otros beneficios?

Sí. El extra de $20.000 de ANSES es acumulable con:

  • El bono extraordinario de $70.000.

  • Los aumentos mensuales por movilidad.

  • Promociones bancarias adicionales.

  • Tarjeta Alimentar, en casos de hogares con menores a cargo.

Esto convierte al beneficio en una ayuda complementaria que se suma a los ingresos mensuales de jubilados y pensionados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Septiembre
Notas relacionadas
AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento
ANSES paga un extra oculto de $20.000: cómo cobrarlo junto a la jubilación de septiembre
AUMENTO más BONO: ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima a partir de octubre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar