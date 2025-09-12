ANSES: cómo obtener hasta $20.000 extra con la jubilación en septiembre

El extra de $20.000 de ANSES corresponde al programa Beneficios ANSES. Incluye:

10% de descuento en supermercados y almacenes adheridos.

20% en limpieza y perfumería en cadenas participantes.

5% de reintegro adicional en Banco Nación, pagando con débito, crédito o QR de la app BNA+.

En Carrefour, el beneficio tiene un tope de $35.000 mensuales. En cadenas como Coto, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima y Josimar, los reintegros no tienen límite.

¿Qué jubilados pueden acceder al beneficio?

Todos los jubilados y pensionados de ANSES acceden automáticamente a este programa si cumplen estas condiciones:

Cobrar la jubilación o pensión mediante ANSES .

Pagar las compras con la tarjeta de débito o crédito vinculada al haber.

Comprar en comercios adheridos al programa.

No se requiere realizar ningún trámite extra, ya que el descuento se aplica de manera automática en la compra o se acredita como reintegro en el resumen bancario.

¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025?

Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los haberes previsionales de septiembre quedaron así:

Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + bono $70.000).

PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + bono $70.000).

Pensiones no contributivas (PNC): $294.194,02 ($224.194,02 + bono $70.000).

PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + bono $70.000).

Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Esto significa que quienes perciben la mínima reciben un total de $390.000, que puede incrementarse con el extra de $20.000 en descuentos.

¿Se puede combinar este extra con otros beneficios?

Sí. El extra de $20.000 de ANSES es acumulable con:

El bono extraordinario de $70.000 .

Los aumentos mensuales por movilidad .

Promociones bancarias adicionales.

Tarjeta Alimentar, en casos de hogares con menores a cargo.

Esto convierte al beneficio en una ayuda complementaria que se suma a los ingresos mensuales de jubilados y pensionados.