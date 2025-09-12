ANSES: cómo obtener hasta $20.000 extra con la jubilación en septiembre

El extra de $20.000 de ANSES corresponde al programa Beneficios ANSES. Incluye:
-
10% de descuento en supermercados y almacenes adheridos.
-
20% en limpieza y perfumería en cadenas participantes.
-
5% de reintegro adicional en Banco Nación, pagando con débito, crédito o QR de la app BNA+.
En Carrefour, el beneficio tiene un tope de $35.000 mensuales. En cadenas como Coto, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima y Josimar, los reintegros no tienen límite.
¿Qué jubilados pueden acceder al beneficio?
Todos los jubilados y pensionados de ANSES acceden automáticamente a este programa si cumplen estas condiciones:
-
Cobrar la jubilación o pensión mediante ANSES.
-
Pagar las compras con la tarjeta de débito o crédito vinculada al haber.
-
Comprar en comercios adheridos al programa.
No se requiere realizar ningún trámite extra, ya que el descuento se aplica de manera automática en la compra o se acredita como reintegro en el resumen bancario.
¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025?
Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los haberes previsionales de septiembre quedaron así:
-
Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + bono $70.000).
-
PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + bono $70.000).
-
Pensiones no contributivas (PNC): $294.194,02 ($224.194,02 + bono $70.000).
-
PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + bono $70.000).
-
Jubilación máxima: $2.155.162,17.
Esto significa que quienes perciben la mínima reciben un total de $390.000, que puede incrementarse con el extra de $20.000 en descuentos.
¿Se puede combinar este extra con otros beneficios?
Sí. El extra de $20.000 de ANSES es acumulable con:
-
El bono extraordinario de $70.000.
-
Los aumentos mensuales por movilidad.
-
Promociones bancarias adicionales.
-
Tarjeta Alimentar, en casos de hogares con menores a cargo.
Esto convierte al beneficio en una ayuda complementaria que se suma a los ingresos mensuales de jubilados y pensionados.