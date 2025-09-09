ANSES: cómo quedó la Pensión por discapacidad de septiembre 2025

image.png El bono de $70.000 sigue vigente para quienes cobran la jubilación mínima o pensiones no contributivas. Foto: Internet/Jubilados.

Requisitos para cobrar la pensión por discapacidad de ANSES

Las condiciones para poder acceder a este beneficio son:

Presentar un Certificado Médico Oficial que certifique incapacidad laboral del 66% o más.

Tener hasta 65 años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia mínima de 10 años en el país.

No percibir alguna jubilación o pensión.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro jubilaciones mínimas.

Contar con un informe catastral a nombre del solicitante, cónyuge o tutor, en provincias específicas: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego.

Monto de la pensión por discapacidad en septiembre 2025

Tras la actualización de los valores de asignaciones, pensiones y jubilaciones que se da todos los meses por lo que establece el Decreto 275/24, las PNC por Invalidez recibirán un 1,9% de incremento en el noveno mes del año. La fórmula de movilidad comprendida en este decreto busca que los sectores más vulnerables no pierdan tanto poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, los titulares de esta prestación podrán acceder al bono extraordinario de $70.000. Por lo tanto, la Pensión No Contributiva por Invalidez es de $224.194,02 y sumando el bono, queda en $294.194,02.