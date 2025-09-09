En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones no contributivas
Beneficio

ANSES: cómo quedó la Pensión por discapacidad de septiembre 2025

El organismo previsional dio detalles de cómo abonará este beneficio, quiénes pueden acceder a la prestación y cuáles son los requisitos.

Cómo quedó la Pensión por discapacidad de septiembre 2025. Foto: Anses.

Ya comenzaron los pagos para septiembre de 2025 por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez ya reciben sus haberes desde el lunes con otros pensionados y jubilados que no superen el haber mínimo.

Para el noveno mes del año, ANSES anunció un incremento en los valores de las asignaciones, pensiones y jubilaciones que se da en el marco de la fórmula de movilidad vigente, en la cual se establecen aumentos mensuales que tomen como referencia el último dato de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el caso de julio, la inflación fue del 1,9%.

La Pensión No Contributiva por Invalidez, a la cual también llaman pensión por discapacidad, está dirigida a personas que no pueden trabajar por temas de salud o discapacidad.

Solo pueden solicitarla personas con incapacidad laboral el 66% o más, que sean ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, y que en el caso de ser extranjeros que tengan residencia de al menos 10 años dentro del país. Si los solicitantes son menores de edad, sus padres deben acreditar residencia en el país de al menos 3 años. Los beneficiarios pueden tener hasta 65 años de edad.

image.png
El bono de $70.000 sigue vigente para quienes cobran la jubilación mínima o pensiones no contributivas. Foto: Internet/Jubilados.

Requisitos para cobrar la pensión por discapacidad de ANSES

Las condiciones para poder acceder a este beneficio son:

  • Presentar un Certificado Médico Oficial que certifique incapacidad laboral del 66% o más.
  • Tener hasta 65 años de edad.
  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia mínima de 10 años en el país.
  • No percibir alguna jubilación o pensión.
  • En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro jubilaciones mínimas.
  • Contar con un informe catastral a nombre del solicitante, cónyuge o tutor, en provincias específicas: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego.

Monto de la pensión por discapacidad en septiembre 2025

Tras la actualización de los valores de asignaciones, pensiones y jubilaciones que se da todos los meses por lo que establece el Decreto 275/24, las PNC por Invalidez recibirán un 1,9% de incremento en el noveno mes del año. La fórmula de movilidad comprendida en este decreto busca que los sectores más vulnerables no pierdan tanto poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, los titulares de esta prestación podrán acceder al bono extraordinario de $70.000. Por lo tanto, la Pensión No Contributiva por Invalidez es de $224.194,02 y sumando el bono, queda en $294.194,02.

