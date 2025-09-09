ANSES: guía completa para actualizar tus datos y no perder la Tarjeta Alimentar

Mantener la información personal, familiar y de contacto actualizada en la base de datos de ANSES es clave, ya que la falta de actualización puede provocar la suspensión del pago del beneficio.
Cómo y cuánto se paga la Tarjeta Alimentar
El depósito de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente en la misma cuenta y fecha en que se percibe la prestación principal. Los montos actualizados para septiembre 2025 son:
-
Asignación por Embarazo: $52.250
-
Familias con un hijo: $52.250
-
Familias con dos hijos: $81.936
-
Familias con tres o más hijos: $108.062
Estos depósitos automáticos permiten que las familias planifiquen sus compras de alimentos y accedan a un refuerzo económico mensual sin trámites adicionales, siempre que los datos estén correctos.
Cómo actualizar los datos en ANSES
Actualizar la información personal y familiar es sencillo y se puede hacer online o de manera presencial.
Actualización online
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.
-
En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos.
-
Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.
-
Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.
Actualización presencial
El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:
-
DNI del titular
-
Partida de nacimiento de los hijos
-
En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial
Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.
Por qué es importante mantener los datos actualizados
Actualizar los datos permite:
-
Evitar suspensiones de la Tarjeta Alimentar.
-
Garantizar que los depósitos se realicen en la cuenta correcta.
-
Mantener el derecho al beneficio para toda la familia, incluso en casos de hijos con discapacidad o embarazos en curso.