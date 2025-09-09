ANSES: guía completa para actualizar tus datos y no perder la Tarjeta Alimentar

Mantener la información personal, familiar y de contacto actualizada en la base de datos de ANSES es clave, ya que la falta de actualización puede provocar la suspensión del pago del beneficio.

Cómo y cuánto se paga la Tarjeta Alimentar

El depósito de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente en la misma cuenta y fecha en que se percibe la prestación principal. Los montos actualizados para septiembre 2025 son:

Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos depósitos automáticos permiten que las familias planifiquen sus compras de alimentos y accedan a un refuerzo económico mensual sin trámites adicionales, siempre que los datos estén correctos.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

Cómo actualizar los datos en ANSES

Actualizar la información personal y familiar es sencillo y se puede hacer online o de manera presencial.

Actualización online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.

En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos .

Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.

Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.

Actualización presencial

El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:

DNI del titular

Partida de nacimiento de los hijos

En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial

Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.

Por qué es importante mantener los datos actualizados

Actualizar los datos permite: