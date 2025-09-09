En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Previsional

ANSES: guía completa para actualizar tus datos y no perder la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente cada mes, pero es fundamental mantener los datos personales y familiares actualizados en ANSES. Te contamos cómo hacer el trámite online o presencial para no perder el beneficio.

La Tarjeta Alimentar es uno de los programas más importantes de la ANSES, ya que garantiza que las familias más vulnerables tengan acceso a la canasta básica alimentaria. Este beneficio se acredita de manera automática en la cuenta de los usuarios cada mes, pero para seguir cobrando es fundamental mantener los datos actualizados.

Este instrumento del Estado destinado a la compra de alimentos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Pueden acceder al beneficio quienes cumplan con los siguientes requisitos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la AUE.

  • Personas con hijos con discapacidad que cobren AUH, sin límite de edad.

  • Titulares de Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

Mantener la información personal, familiar y de contacto actualizada en la base de datos de ANSES es clave, ya que la falta de actualización puede provocar la suspensión del pago del beneficio.

Cómo y cuánto se paga la Tarjeta Alimentar

El depósito de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente en la misma cuenta y fecha en que se percibe la prestación principal. Los montos actualizados para septiembre 2025 son:

  • Asignación por Embarazo: $52.250

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos depósitos automáticos permiten que las familias planifiquen sus compras de alimentos y accedan a un refuerzo económico mensual sin trámites adicionales, siempre que los datos estén correctos.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

Cómo actualizar los datos en ANSES

Actualizar la información personal y familiar es sencillo y se puede hacer online o de manera presencial.

Actualización online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto para verificar la información actual.

  • En la aplicación móvil, ingresar a Modificar datos.

  • Si los datos no están actualizados, iniciar una Atención Virtual y elegir la opción: Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar.

  • Adjuntar la documentación electrónica necesaria para completar el trámite.

Actualización presencial

El trámite también se puede realizar en cualquier oficina de ANSES sin turno previo, presentando:

  • DNI del titular

  • Partida de nacimiento de los hijos

  • En casos de adopción, documentación rectificada y sentencia judicial

Una vez actualizados los datos, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente, evitando interrupciones en el beneficio.

Por qué es importante mantener los datos actualizados

Actualizar los datos permite:

  • Evitar suspensiones de la Tarjeta Alimentar.

  • Garantizar que los depósitos se realicen en la cuenta correcta.

  • Mantener el derecho al beneficio para toda la familia, incluso en casos de hijos con discapacidad o embarazos en curso.

