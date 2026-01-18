Martita Fort tendría una millonaria cifra en multas al momento de atropellar a una mujer de 89 años

Aún no se confirmó si el vehículo está registrado a nombre de Marta Fort, aunque sí fue el que ella conducía al momento del accidente.

Qué dijo el abogado de Martita Fort sobre el accidente

La noticia del choque protagonizado por Martita Fort este 17 de enero en el barrio de Belgrano alteró la calma habitual de los sábados de enero en la Ciudad de Buenos Aires, donde el ritmo suele ser más tranquilo y el tránsito menos intenso.

Desde PrimiciasYa recurrimos a fuentes de absoluta confianza para reconstruir el episodio y despejar todas las dudas en torno al accidente. Cómo ocurrió el siniestro, cuál es el estado de salud de Martita y, especialmente, qué sucedió con la mujer de 89 años que resultó la más afectada tras el impacto, pero que por suerte, está fuera de peligro.

César Carroza, abogado de la joven nos informó cómo se produjo el choque: "Fue un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible".

Asimismo, llevó tranquilidad al confirmar que la modelo se encuentra en buen estado de salud y que no quedó demorada, aunque aclaró que, "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".

Respecto a la intervención de profesionales, indicó que "actuó personal policial", y dejó en claro que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".

Por último, con relación a la señora que sufrió el golpe, Carozza confirmó que "se la llevó el SAME", tal como primició Infama (América TV) desde su cuenta oficial de X. De igual modo, se comprometió a ocuparse de la mujer que involuntariamente Martita.

