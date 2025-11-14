Cuánto cobrarán los jubilados con el aguinaldo de diciembre

ANSES confirma el AGUINALDO 2025: cómo se paga, quiénes cobran y cuánto corresponde

El haber mínimo vigente es de $429.579,05, más el bono de $70.000 y el aguinaldo del 50% de la mejor remuneración del semestre.

Si el aumento de diciembre se ubica en torno al 2,1%, la mínima subiría a $340.085, proyectando un ingreso total cercano a los $580.000.

La PUAM rondará los $272.000, mientras que las PNC por invalidez o vejez alcanzarán unos $238.000 sin refuerzos adicionales.

Quiénes reciben el aguinaldo de ANSES

El adelanto del aguinaldo incluye a:

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de PNC

Beneficiarios de la PUAM

Los trabajadores activos también perciben el medio aguinaldo, aunque las fechas informadas por ANSES aplican solo al universo previsional.

Cuáles son las fechas de cobro del aguinaldo ANSES 2025

Haberes mínimos:

0 → 9/12

1 → 10/12

2 → 11/12

3 → 12/12

4 → 13/12

5 → 16/12

6 → 17/12

7 → 18/12

8 → 19/12

9 → 20/12

Haberes superiores:

0–1 → 16/12

2–3 → 17/12

4–5 → 18/12

6–7 → 19/12

8–9 → 23/12

Cómo se calcula el aguinaldo previsional

El Sueldo Anual Complementario (SAC) surge del 50% del mejor ingreso del semestre. ANSES realiza el cálculo automáticamente y lo liquida junto al haber mensual, con redondeos según normativa.

Un jubilado con un ingreso máximo de $429.579,05 recibirá un aguinaldo estimado en $214.789,52.