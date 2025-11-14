En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aguinaldo
BUENA NOTICIA

ANSES confirma el AGUINALDO 2025: cómo se paga, quiénes cobran y cuánto corresponde

La ANSES definió el pago del aguinaldo 2025 junto con haberes y bono previsional. El organismo publicó el cronograma completo y los montos estimados para jubilados, pensionados y titulares de la PUAM.

El aguinaldo de diciembre 2025 será depositado junto con los haberes y el bono previsional, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo fijó un calendario que se desarrollará del 9 al 23 de diciembre, cubriendo a todos los grupos previsionales.

El pago se realizará automáticamente, sin trámites. La medida busca asegurar que jubilados y pensionados reciban sus ingresos antes de las Fiestas, cuando el consumo familiar suele aumentar.

Qué días se paga el aguinaldo para jubilados y pensionados

ANSES confirmó que los pagos se realizarán según la terminación del DNI, integrando en un único depósito el haber mensual, el bono y el medio aguinaldo.

Los beneficiarios de la mínima abrirán el calendario el 9 de diciembre, mientras que los haberes superiores comenzarán a cobrarse el 16.

Cuánto cobrarán los jubilados con el aguinaldo de diciembre

El haber mínimo vigente es de $429.579,05, más el bono de $70.000 y el aguinaldo del 50% de la mejor remuneración del semestre.

Si el aumento de diciembre se ubica en torno al 2,1%, la mínima subiría a $340.085, proyectando un ingreso total cercano a los $580.000.

La PUAM rondará los $272.000, mientras que las PNC por invalidez o vejez alcanzarán unos $238.000 sin refuerzos adicionales.

Quiénes reciben el aguinaldo de ANSES

El adelanto del aguinaldo incluye a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA

  • Titulares de PNC

  • Beneficiarios de la PUAM

Los trabajadores activos también perciben el medio aguinaldo, aunque las fechas informadas por ANSES aplican solo al universo previsional.

Cuáles son las fechas de cobro del aguinaldo ANSES 2025

Haberes mínimos:

0 → 9/12

1 → 10/12

2 → 11/12

3 → 12/12

4 → 13/12

5 → 16/12

6 → 17/12

7 → 18/12

8 → 19/12

9 → 20/12

Haberes superiores:

0–1 → 16/12

2–3 → 17/12

4–5 → 18/12

6–7 → 19/12

8–9 → 23/12

Cómo se calcula el aguinaldo previsional

El Sueldo Anual Complementario (SAC) surge del 50% del mejor ingreso del semestre. ANSES realiza el cálculo automáticamente y lo liquida junto al haber mensual, con redondeos según normativa.

Un jubilado con un ingreso máximo de $429.579,05 recibirá un aguinaldo estimado en $214.789,52.

