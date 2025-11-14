ANSES confirma el AGUINALDO 2025: cómo se paga, quiénes cobran y cuánto corresponde
La ANSES definió el pago del aguinaldo 2025 junto con haberes y bono previsional. El organismo publicó el cronograma completo y los montos estimados para jubilados, pensionados y titulares de la PUAM.
El aguinaldo de diciembre 2025 será depositado junto con los haberes y el bono previsional, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo fijó un calendario que se desarrollará del 9 al 23 de diciembre, cubriendo a todos los grupos previsionales.