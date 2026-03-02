ANSES confirma el bono a jubilados: podrían superar los $429.000 en marzo

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional y se deposita de manera automática. No requiere inscripción ni trámite adicional, ya que se liquida junto con el haber mensual.
ANSES confirmó el bono para jubilados en febrero 2026, con un refuerzo de $70.000 que se paga junto al aumento por movilidad. El punto clave es el esquema que determina quién lo cobra completo y quién recibe un monto proporcional.
ANSES confirma el bono a jubilados: podrías superar los $429.000 en marzo
Además, ya están establecidos los valores actualizados para marzo, cuando vuelve a aplicarse una suba por movilidad que impacta en todas las prestaciones.
El refuerzo total se otorga a quienes perciben la jubilación mínima y a las titulares de la pensión para madres de siete hijos.
Con el aumento del 2,85%, el haber mínimo pasa a $359.254,35. Al sumarse el bono, el ingreso final en febrero asciende a $429.254,35.
El pago se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social en la misma fecha del calendario habitual.
Quienes cobran más que la mínima pero menos de $429.254,35 reciben un plus reducido.
El cálculo es automático: el organismo previsional liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.
Por ejemplo, un haber de $400.000 recibe un adicional de $29.254,35, de modo que el total final sea el mismo.
Quedan excluidos del refuerzo quienes superan ese monto. En esos casos solo se aplica la movilidad correspondiente.
Con el aumento y el refuerzo incluidos, los valores quedan establecidos en:
PUAM: $357.403,48
Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $321.478,05
Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35
Los montos ya contemplan el impacto del bono cuando corresponde.
En marzo se aplica una suba del 2,9%, calculada según la inflación informada por el INDEC.
Los haberes quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $369.672,73
PUAM: $295.738,18
PNC por invalidez o vejez: $258.770,91
PNC para madres de siete hijos: $369.672,73
Jubilación máxima: $2.487.546,79
Quienes perciben la mínima alcanzan un ingreso total de $439.672,73 al sumarse el bono de $70.000.
El calendario se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones mínimas:
Haberes superiores a la mínima:
Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo.