En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
información clave

ANSES confirma el bono a jubilados: podrían superar los $429.000 en marzo

ANSES confirmó el bono para jubilados en febrero 2026, con un refuerzo de $70.000 que se paga junto al aumento por movilidad. El punto clave es el esquema que determina quién lo cobra completo y quién recibe un monto proporcional.

ANSES confirma el bono a jubilados: podrías superar los $429.000 en marzo

ANSES confirma el bono a jubilados: podrías superar los $429.000 en marzo

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional y se deposita de manera automática. No requiere inscripción ni trámite adicional, ya que se liquida junto con el haber mensual.

Leé también AUH por discapacidad: el monto actualizado que rige en marzo 2026
AUH por discapacidad: el monto actualizado que rige en marzo 2026

Además, ya están establecidos los valores actualizados para marzo, cuando vuelve a aplicarse una suba por movilidad que impacta en todas las prestaciones.

¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000 en febrero?

El refuerzo total se otorga a quienes perciben la jubilación mínima y a las titulares de la pensión para madres de siete hijos.

Con el aumento del 2,85%, el haber mínimo pasa a $359.254,35. Al sumarse el bono, el ingreso final en febrero asciende a $429.254,35.

El pago se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social en la misma fecha del calendario habitual.

¿Cómo funciona el bono proporcional para jubilados?

Quienes cobran más que la mínima pero menos de $429.254,35 reciben un plus reducido.

El cálculo es automático: el organismo previsional liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

Por ejemplo, un haber de $400.000 recibe un adicional de $29.254,35, de modo que el total final sea el mismo.

Quedan excluidos del refuerzo quienes superan ese monto. En esos casos solo se aplica la movilidad correspondiente.

jubilados-ansesjpg
ANSES confirma el bono a jubilados: podr&iacute;as superar los $429.000 en marzo

ANSES confirma el bono a jubilados: podrías superar los $429.000 en marzo

¿Cuánto cobran PUAM y Pensiones No Contributivas en febrero 2026?

Con el aumento y el refuerzo incluidos, los valores quedan establecidos en:

  • PUAM: $357.403,48

  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $321.478,05

  • Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35

Los montos ya contemplan el impacto del bono cuando corresponde.

¿Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026 con aumento y bono?

En marzo se aplica una suba del 2,9%, calculada según la inflación informada por el INDEC.

Los haberes quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.672,73

  • PUAM: $295.738,18

  • PNC por invalidez o vejez: $258.770,91

  • PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

  • Jubilación máxima: $2.487.546,79

Quienes perciben la mínima alcanzan un ingreso total de $439.672,73 al sumarse el bono de $70.000.

¿Cuándo se cobran las jubilaciones en marzo 2026?

El calendario se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas:

  • DNI 0: 9 de marzo
  • DNI 1: 10 de marzo
  • DNI 2: 11 de marzo
  • DNI 3: 12 de marzo
  • DNI 4: 13 de marzo
  • DNI 5: 16 de marzo
  • DNI 6: 17 de marzo
  • DNI 7: 18 de marzo
  • DNI 8: 19 de marzo
  • DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima:

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono Jubilados
Notas relacionadas
De cuánto es la AUH por discapacidad en marzo 2026
Cuál es la ayuda especial que tiene ANSES para el inicio de clases en marzo 2026
Calendario completo marzo 2026 ANSES: cuándo y cuánto cobran los jubilados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar