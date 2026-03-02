ANSES confirma el bono a jubilados: podrían superar los $429.000 en marzo

El pago se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social en la misma fecha del calendario habitual.

¿Cómo funciona el bono proporcional para jubilados?

Quienes cobran más que la mínima pero menos de $429.254,35 reciben un plus reducido.

El cálculo es automático: el organismo previsional liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

Por ejemplo, un haber de $400.000 recibe un adicional de $29.254,35, de modo que el total final sea el mismo.

Quedan excluidos del refuerzo quienes superan ese monto. En esos casos solo se aplica la movilidad correspondiente.

jubilados-ansesjpg ANSES confirma el bono a jubilados: podrías superar los $429.000 en marzo

¿Cuánto cobran PUAM y Pensiones No Contributivas en febrero 2026?

Con el aumento y el refuerzo incluidos, los valores quedan establecidos en:

PUAM : $357.403,48

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez : $321.478,05

Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35

Los montos ya contemplan el impacto del bono cuando corresponde.

¿Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026 con aumento y bono?

En marzo se aplica una suba del 2,9%, calculada según la inflación informada por el INDEC.

Los haberes quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $369.672,73

PUAM : $295.738,18

PNC por invalidez o vejez : $258.770,91

PNC para madres de siete hijos : $369.672,73

Jubilación máxima: $2.487.546,79

Quienes perciben la mínima alcanzan un ingreso total de $439.672,73 al sumarse el bono de $70.000.

¿Cuándo se cobran las jubilaciones en marzo 2026?

El calendario se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas:

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima:

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo.