Filtran el fuerte enojo de los hijos de Wanda Nara tras el duro posteo de ella contra Maxi López: "Los tres..."

"Maxi habló después que ella subió esas cosas. Le pregunté si le había dado algún tipo de explicación a los chicos por que te enemuren las infidelidades del papá, capaz alguno de los chicos le preguntó, y me dijo que no, que los chicos están muy bien y que pasaron el fin de semana juntos", precisó la panelista.

"Me dice que ella sabe perfectamente que el tema de la infidelidad es mentira. Lo sacó porque se enojó cuando yo dije que ella no me había dejado ver a los chicos muchos años. Ella ahora está batallando de la misma manera con Icardi y yo le dije que no iba a mentir y que hablé de mis sentimientos y de lo que había vivido en ese momento", continuó explicando sobre el contenido de su conversación con el exfutbolista.

Y sobre el final, Natalie Weber reveló la postura que tomaron los tres hijos de Wanda y Maxi ante el furioso mensaje de la mediática y en desacuerdo por esa actitud: "Cuando le pregunté si los hijos sufrían con estos posteos de la madre, él reconoció: 'Y sí, ayer quise obligarlos a volver a casa y los tres dijeron que se querían quedar conmigo, estaban enojados por lo que había posteado'", cerró sobre la reciente charla que mantuvo con López.