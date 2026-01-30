ANSES confirma un pago adicional de $85.000 para AUH: cómo tramitarlo

La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un pago adicional que se otorga una vez por año por cada hijo en edad escolar. Si bien no es un bono extraordinario nuevo, funciona como un extra que se suma a las asignaciones habituales.

El objetivo del beneficio es acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. En 2026, ANSES confirmó un monto de $85.000 por hijo, siempre que se cumpla con la presentación y validación del certificado escolar dentro de los plazos establecidos.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar ANSES 2026

Para acceder al pago de la Ayuda Escolar ANSES 2026, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Hijos desde 45 días hasta 18 años y 1 mes .

Asistencia a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben concurrir a instituciones oficiales, de educación especial, talleres protegidos o recibir rehabilitación.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para que el bono extra de ANSES se liquide correctamente.

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar paso a paso en Mi ANSES

El trámite es online y se realiza a través de Mi ANSES. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Hijos .

Seleccionar Presentar certificado escolar .

Generar el formulario por cada menor.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela para su firma.

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a Mi ANSES y cargar el archivo.

Si el certificado se presenta y aprueba correctamente, no es necesario realizar ningún trámite adicional para el cobro.

Hasta cuándo hay tiempo y qué pasa si no se presenta el certificado

El certificado de alumno regular debe presentarse antes del 31 de diciembre del año correspondiente. ANSES aclara que el beneficio no se paga de forma retroactiva si el trámite no se completa a tiempo.

Esto significa que quienes no validen la escolaridad dentro del plazo pierden el cobro del bono extra, aun cuando cumplan con el resto de los requisitos.

AUH y Tarjeta Alimentar: cómo se combinan los pagos en febrero

En febrero de 2026, los titulares de AUH reciben un aumento del 2,8%, ajustado por inflación. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar no se actualiza y mantiene los mismos valores:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres hijos o más

Este monto suele ser mencionado como un “bono de $50.000”, aunque en realidad no es un refuerzo nuevo, sino el valor mensual vigente del programa alimentario.