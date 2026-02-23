En vivo Radio La Red
El NUEVO BONO que lanzó ANSES para jubilados: ¿quiénes pueden cobrarlo?

El pago es automático y se ajusta según el haber de cada beneficiario para completar el ingreso definido por el organismo previsional.

El bono previsional de $70.000 vuelve a ser un componente central en los haberes de febrero para millones de jubilados y pensionados. La medida, confirmada por la ANSES, se liquida de manera automática junto con el aumento por movilidad del 2,85% y apunta a reforzar los ingresos más bajos mediante un esquema de pago escalonado.

Aunque el monto anunciado es el mismo para todos los beneficiarios alcanzados, no todos lo cobran de forma completa. El organismo aplica un sistema proporcional que garantiza un ingreso mínimo y define quiénes reciben el bono total, quiénes perciben un plus reducido y quiénes quedan excluidos del refuerzo.

Si bien el anuncio oficial fija el bono en $70.000, la ANSES aplica un esquema escalonado para garantizar un ingreso mínimo entre los jubilados y pensionados alcanzados. Con este mecanismo, el refuerzo se paga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo, mientras que los titulares con ingresos superiores reciben un monto proporcional que les permite llegar a un piso determinado, sin superarlo.

Quiénes y cuánto cobran de bono

En febrero, la jubilación mínima se ubica en $359.254,35 luego del aumento del 2,85% por movilidad. En esos casos, el bono se liquida en su totalidad y el ingreso final asciende a $429.254,35. El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Para quienes cobran más que la mínima pero no alcanzan ese ingreso total garantizado, el organismo previsional otorga un plus proporcional.

ANSES_PUAM

El cálculo es simple: se abona la diferencia necesaria hasta completar los $429.254,35. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $400.000 recibe un bono de $29.254,35 para llegar a ese monto final. De esta manera, todos los beneficiarios que entran dentro del esquema del refuerzo perciben el mismo ingreso total.

Con el aumento por movilidad y el pago del bono, los valores de las principales prestaciones previsionales también se actualizan. La jubilación mínima alcanza los $429.254,35 con el refuerzo incluido, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $357.403,48.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el total asciende a $321.478,05, y la pensión para madres de siete hijos se equipara con el haber mínimo, por lo que también alcanza los $429.254,35 con el bono.

Quedan excluidos del refuerzo los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan ese piso de $429.254,35. En esos casos, el único ajuste que se aplica es el correspondiente a la movilidad del 2,85%.

