El NUEVO BONO que lanzó ANSES para jubilados: ¿quiénes pueden cobrarlo?

Para quienes cobran más que la mínima pero no alcanzan ese ingreso total garantizado, el organismo previsional otorga un plus proporcional.

ANSES_PUAM

El cálculo es simple: se abona la diferencia necesaria hasta completar los $429.254,35. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $400.000 recibe un bono de $29.254,35 para llegar a ese monto final. De esta manera, todos los beneficiarios que entran dentro del esquema del refuerzo perciben el mismo ingreso total.

Con el aumento por movilidad y el pago del bono, los valores de las principales prestaciones previsionales también se actualizan. La jubilación mínima alcanza los $429.254,35 con el refuerzo incluido, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $357.403,48.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el total asciende a $321.478,05, y la pensión para madres de siete hijos se equipara con el haber mínimo, por lo que también alcanza los $429.254,35 con el bono.

Quedan excluidos del refuerzo los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan ese piso de $429.254,35. En esos casos, el único ajuste que se aplica es el correspondiente a la movilidad del 2,85%.