Crisis en River: tras la caída ante Vélez, el mensaje de Gallardo y los rumores sobre su continuidad

El contexto apremia: el jueves el equipo volverá a jugar como local ante Banfield por la séptima fecha del campeonato, en un Monumental que podría convertirse en termómetro del momento.

El posible final del ciclo sorprende por el contraste con lo que el propio Gallardo había declarado días atrás, luego de un partido por Copa Argentina. En aquella oportunidad se mostró firme respecto del rumbo del equipo.

“Yo estoy convencido y todos estamos convencidos de lo que hicimos en la pretemporada y de lo que visualizamos en la primera parte del año”, sostuvo, minimizando el impacto de los resultados adversos.

También había advertido que si el contexto externo lograba desestabilizar al grupo, sería una señal de debilidad interna.

Hoy, con el equipo en baja, las próximas horas serán determinantes para saber si el ciclo del entrenador más influyente de los últimos años en River continúa o llega a su fin.