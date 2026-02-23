Crisis en River: tras la caída ante Vélez, el mensaje de Gallardo y los rumores sobre su continuidad

River perdió 1-0 ante Vélez en el estadio José Amalfitani, sumó su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura y profundizó el mal momento futbolístico que el millonario arrastra desde la temporada pasada.
Luego de la derrota en Liniers el entrenador del millonario analiza la permanencia en el cargo. El equipo sufrió la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura.
Crisis en River Plate: tras la caída ante Velez Sarsfield, el mensaje de Gallardo que pone en duda su continuidad
De acuerdo a lo informado por el periodista Nacho Rivarola, Marcelo Gallardo recorrió el vestuario y saludó personalmente a cada integrante del plantel y del cuerpo de apoyo. Luego les adelantó que este lunes a las 18 habrá una reunión en el River Camp, donde comunicará si seguirá o no al frente del equipo. La continuidad del entrenador, hoy, no está garantizada.
El DT primero conversará con la dirigencia y después lo hará con los futbolistas. La decisión final todavía no fue tomada.
El clima en el club es de máxima tensión. Según reveló el periodista Hernán Distasio, tras el partido hubo una charla entre directivos y el cuerpo técnico en el Monumental para analizar el escenario. No se descarta que este lunes se oficialice una determinación.
El contexto apremia: el jueves el equipo volverá a jugar como local ante Banfield por la séptima fecha del campeonato, en un Monumental que podría convertirse en termómetro del momento.
El posible final del ciclo sorprende por el contraste con lo que el propio Gallardo había declarado días atrás, luego de un partido por Copa Argentina. En aquella oportunidad se mostró firme respecto del rumbo del equipo.
“Yo estoy convencido y todos estamos convencidos de lo que hicimos en la pretemporada y de lo que visualizamos en la primera parte del año”, sostuvo, minimizando el impacto de los resultados adversos.
También había advertido que si el contexto externo lograba desestabilizar al grupo, sería una señal de debilidad interna.
Hoy, con el equipo en baja, las próximas horas serán determinantes para saber si el ciclo del entrenador más influyente de los últimos años en River continúa o llega a su fin.