ANSES confirmó aumento para jubilados en noviembre y mantiene el bono

ANSES jubilados noviembre: el organismo oficializó un nuevo incremento para jubilaciones, pensiones y asignaciones mediante las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. La medida se aplicará este mes e incluye actualización por movilidad y pago del refuerzo económico para ingresos mínimos.
El Gobierno nacional informó que el ajuste corresponde al 2,1%, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor. Además, se mantiene el bono mensual para quienes perciben montos inferiores a $403.150, con el objetivo de garantizar un piso mínimo de ingresos.
Con la medida, la jubilación mínima en noviembre queda en $333.085,39, mientras que quienes cobran ese haber recibirán el refuerzo completo, alcanzando un total de $403.058,39. Para jubilados con haberes superiores a ese monto, el bono será proporcional hasta llegar al límite establecido.
¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre?
La actualización confirma los siguientes valores:
Jubilación mínima: $333.085,39
Jubilación mínima con bono: $403.058,39
Jubilación máxima: $2.241.349,35
Base imponible mínima: $112.183,09
Base imponible máxima: $3.645.898
El refuerzo mensual se otorga de forma automática para quienes cumplen las condiciones y se mantendrá mientras siga vigente el esquema actual de movilidad.
Quiénes reciben el bono junto con la jubilación
El refuerzo aplica para:
Jubilados con haber mínimo
Jubilados con ingresos inferiores a $403.150
Titulares de PUAM y PNC que no superen ese monto
Montos destacados:
PUAM: $266.468,31 + bono hasta $336.468,31
PNC: $233.252 + refuerzo proporcional
Aquellos cuyos ingresos mensuales superen los $403.150 no acceden al adicional.
Qué otros beneficios de ANSES aumentan en noviembre
El incremento del 2,1% también impacta en:
AUH: $119.691
Asignaciones por nacimiento: $69.763
Adopción: $417.116
Matrimonio: $104.459
Ayuda Escolar: $42.039 a $83.797 según zona
Montos de asignación por hijo según zona e ingresos familiares fueron actualizados y continúan operativos bajo los tramos establecidos.
Cuándo se cobra el aumento para jubilados de ANSES
El aumento y el refuerzo se acreditan en la misma fecha de pago asignada en el calendario mensual de ANSES. El depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, sin necesidad de trámite adicional.