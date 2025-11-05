ANSES confirmó aumento para jubilados en noviembre y mantiene el bono

Jubilación mínima: $333.085,39

Jubilación mínima con bono: $403.058,39

Jubilación máxima: $2.241.349,35

Base imponible mínima: $112.183,09

Base imponible máxima: $3.645.898

El refuerzo mensual se otorga de forma automática para quienes cumplen las condiciones y se mantendrá mientras siga vigente el esquema actual de movilidad.

Quiénes reciben el bono junto con la jubilación

Jubilados_ANSES ANSES confirmó aumento para jubilados en noviembre y mantiene bono

El refuerzo aplica para:

Jubilados con haber mínimo

Jubilados con ingresos inferiores a $403.150

Titulares de PUAM y PNC que no superen ese monto

Montos destacados:

PUAM: $266.468,31 + bono hasta $336.468,31

PNC: $233.252 + refuerzo proporcional

Aquellos cuyos ingresos mensuales superen los $403.150 no acceden al adicional.

Qué otros beneficios de ANSES aumentan en noviembre

El incremento del 2,1% también impacta en:

AUH: $119.691

Asignaciones por nacimiento: $69.763

Adopción: $417.116

Matrimonio: $104.459

Ayuda Escolar: $42.039 a $83.797 según zona

Montos de asignación por hijo según zona e ingresos familiares fueron actualizados y continúan operativos bajo los tramos establecidos.

Cuándo se cobra el aumento para jubilados de ANSES

El aumento y el refuerzo se acreditan en la misma fecha de pago asignada en el calendario mensual de ANSES. El depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, sin necesidad de trámite adicional.