Previsional
ANSES
Aumento
BUENA NOTICIA

ANSES confirmó aumento para jubilados en noviembre y mantiene el bono

ANSES confirmó nuevos valores para jubilados en noviembre, junto con un refuerzo extraordinario para quienes cobran haberes más bajos. La actualización quedó oficializada y establece montos, sistema de bonos y alcance para otras asignaciones. Todos los detalles oficiales.

ANSES jubilados noviembre: el organismo oficializó un nuevo incremento para jubilaciones, pensiones y asignaciones mediante las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. La medida se aplicará este mes e incluye actualización por movilidad y pago del refuerzo económico para ingresos mínimos.

Leé también ANSES anunció refuerzo de más de $100.000 para AUH: cronograma y requisitos
ANSES anunció refuerzo de más de $100.000 para AUH: cronograma y requisitos

El Gobierno nacional informó que el ajuste corresponde al 2,1%, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor. Además, se mantiene el bono mensual para quienes perciben montos inferiores a $403.150, con el objetivo de garantizar un piso mínimo de ingresos.

Con la medida, la jubilación mínima en noviembre queda en $333.085,39, mientras que quienes cobran ese haber recibirán el refuerzo completo, alcanzando un total de $403.058,39. Para jubilados con haberes superiores a ese monto, el bono será proporcional hasta llegar al límite establecido.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre?

La actualización confirma los siguientes valores:

  • Jubilación mínima: $333.085,39

  • Jubilación mínima con bono: $403.058,39

  • Jubilación máxima: $2.241.349,35

  • Base imponible mínima: $112.183,09

  • Base imponible máxima: $3.645.898

El refuerzo mensual se otorga de forma automática para quienes cumplen las condiciones y se mantendrá mientras siga vigente el esquema actual de movilidad.

Quiénes reciben el bono junto con la jubilación

Jubilados_ANSES
El refuerzo aplica para:

  • Jubilados con haber mínimo

  • Jubilados con ingresos inferiores a $403.150

  • Titulares de PUAM y PNC que no superen ese monto

Montos destacados:

  • PUAM: $266.468,31 + bono hasta $336.468,31

  • PNC: $233.252 + refuerzo proporcional

Aquellos cuyos ingresos mensuales superen los $403.150 no acceden al adicional.

Qué otros beneficios de ANSES aumentan en noviembre

El incremento del 2,1% también impacta en:

  • AUH: $119.691

  • Asignaciones por nacimiento: $69.763

  • Adopción: $417.116

  • Matrimonio: $104.459

  • Ayuda Escolar: $42.039 a $83.797 según zona

Montos de asignación por hijo según zona e ingresos familiares fueron actualizados y continúan operativos bajo los tramos establecidos.

Cuándo se cobra el aumento para jubilados de ANSES

El aumento y el refuerzo se acreditan en la misma fecha de pago asignada en el calendario mensual de ANSES. El depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, sin necesidad de trámite adicional.

