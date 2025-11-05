ANSES aumenta las asignaciones familiares: cuánto cobrarán las familias con hijos en noviembre

SUAF de ANSES: nuevos topes de ingresos familiares

Para acceder a las asignaciones, ningún integrante del grupo familiar puede tener un salario bruto superior a $2.403.613, mientras que el límite total de ingresos del hogar se fijó en $4.807.226.

Además, ANSES informó que el calendario de pagos de noviembre sufrirá un leve ajuste por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, por lo que algunas fechas de cobro fueron reprogramadas.

ANSES_AUH

Montos del SUAF vigentes en noviembre 2025

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04

De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041: $194.845,72

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86

Desde $1.306.800,01: $86.993,49

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.509,56

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $69.747,31

Adopción: $417.068,07

Matrimonio: $104.441,33

Asignación Prenatal

IGF hasta $891.041: $59.836,04

De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

AUH de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre 2025

En paralelo, ANSES aplicará el mismo aumento del 2,08% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). De esta forma, el monto total se ubicará en $119.691, aunque los beneficiarios perciben el 80% ($95.752,80) mensualmente y el 20% restante se libera una vez presentada la Libreta AUH.

Para la AUH por Discapacidad, el valor total sube a $389.732, con un pago efectivo de $311.785,60.

En tanto, quienes residen en la Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones patagónicas) recibirán montos diferenciales: $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad.

A estos valores se suman beneficios complementarios:

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más).

Complemento Leche: $45.142 para niños de hasta 3 años.

Bono y refuerzos para jubilados y pensionados de ANSES

El Gobierno también confirmó un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados, pensionados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Con este refuerzo, la jubilación mínima asciende a $333.150,65, y la PUAM se ubica en $336.520,52, de acuerdo con el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Cómo consultar fecha y medio de pago

Los beneficiarios pueden consultar su cronograma desde la plataforma Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar “Cobros” → “Consultar fecha y medio de cobro” .

Desde la app móvil, acceder a “Mis Datos” → “Mis Fechas de Cobro”.

También está disponible la consulta en la web oficial anses.gob.ar.