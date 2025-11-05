ANSES aumenta las asignaciones familiares: cuánto cobrarán las familias con hijos en noviembre

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, el aumento será del 2,08%, porcentaje que impactará sobre todas las categorías del sistema.
El SUAF es el esquema mediante el cual ANSES abona las asignaciones familiares a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados del SIPA, beneficiarios por desempleo, titulares de ART y excombatientes de Malvinas.
Estas prestaciones están destinadas a acompañar los ingresos de familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad, con montos que varían de acuerdo con los ingresos del hogar.
SUAF de ANSES: nuevos topes de ingresos familiares
Para acceder a las asignaciones, ningún integrante del grupo familiar puede tener un salario bruto superior a $2.403.613, mientras que el límite total de ingresos del hogar se fijó en $4.807.226.
Además, ANSES informó que el calendario de pagos de noviembre sufrirá un leve ajuste por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, por lo que algunas fechas de cobro fueron reprogramadas.
Montos del SUAF vigentes en noviembre 2025
Asignación Familiar por Hijo
Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04
De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49
De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66
De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $891.041: $194.845,72
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86
Desde $1.306.800,01: $86.993,49
Asignación por Cónyuge
IGF hasta $4.718.516: $14.509,56
Asignaciones de Pago Único
Nacimiento: $69.747,31
Adopción: $417.068,07
Matrimonio: $104.441,33
Asignación Prenatal
IGF hasta $891.041: $59.836,04
De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49
De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66
De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18
AUH de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre 2025
En paralelo, ANSES aplicará el mismo aumento del 2,08% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). De esta forma, el monto total se ubicará en $119.691, aunque los beneficiarios perciben el 80% ($95.752,80) mensualmente y el 20% restante se libera una vez presentada la Libreta AUH.
Para la AUH por Discapacidad, el valor total sube a $389.732, con un pago efectivo de $311.785,60.
En tanto, quienes residen en la Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones patagónicas) recibirán montos diferenciales: $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad.
A estos valores se suman beneficios complementarios: