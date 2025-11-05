En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Asignaciones Familiares
Actualización

ANSES aumenta las asignaciones familiares: cuánto cobrarán las familias con hijos en noviembre

El organismo aplicará una suba en todas las prestaciones. Te contamos los nuevos montos, topes familiares y fechas de cobro para el próximo mes.

Cuánto cobrarán las familias por el SUAF en noviembre (Foto: archivo).

Cuánto cobrarán las familias por el SUAF en noviembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que comenzarán a regir desde noviembre de 2025, luego de aplicar el ajuste mensual correspondiente a la inflación de septiembre.

Leé también ANSES reveló cuál es el tope para las jubilaciones que pagará en noviembre
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre (Foto: archivo).

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, el aumento será del 2,08%, porcentaje que impactará sobre todas las categorías del sistema.

El SUAF es el esquema mediante el cual ANSES abona las asignaciones familiares a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados del SIPA, beneficiarios por desempleo, titulares de ART y excombatientes de Malvinas.

Estas prestaciones están destinadas a acompañar los ingresos de familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad, con montos que varían de acuerdo con los ingresos del hogar.

SUAF de ANSES: nuevos topes de ingresos familiares

Para acceder a las asignaciones, ningún integrante del grupo familiar puede tener un salario bruto superior a $2.403.613, mientras que el límite total de ingresos del hogar se fijó en $4.807.226.

Además, ANSES informó que el calendario de pagos de noviembre sufrirá un leve ajuste por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, por lo que algunas fechas de cobro fueron reprogramadas.

ANSES_AUH

Montos del SUAF vigentes en noviembre 2025

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04

  • De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

  • De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

  • De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $891.041: $194.845,72

  • Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86

  • Desde $1.306.800,01: $86.993,49

Asignación por Cónyuge

  • IGF hasta $4.718.516: $14.509,56

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $69.747,31

  • Adopción: $417.068,07

  • Matrimonio: $104.441,33

Asignación Prenatal

  • IGF hasta $891.041: $59.836,04

  • De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

  • De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

  • De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

AUH de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre 2025

En paralelo, ANSES aplicará el mismo aumento del 2,08% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). De esta forma, el monto total se ubicará en $119.691, aunque los beneficiarios perciben el 80% ($95.752,80) mensualmente y el 20% restante se libera una vez presentada la Libreta AUH.

Para la AUH por Discapacidad, el valor total sube a $389.732, con un pago efectivo de $311.785,60.

En tanto, quienes residen en la Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones patagónicas) recibirán montos diferenciales: $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad.

A estos valores se suman beneficios complementarios:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más).

  • Complemento Leche: $45.142 para niños de hasta 3 años.

Bono y refuerzos para jubilados y pensionados de ANSES

El Gobierno también confirmó un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados, pensionados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Con este refuerzo, la jubilación mínima asciende a $333.150,65, y la PUAM se ubica en $336.520,52, de acuerdo con el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Cómo consultar fecha y medio de pago

Los beneficiarios pueden consultar su cronograma desde la plataforma Mi ANSES:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar “Cobros” → “Consultar fecha y medio de cobro”.

  • Desde la app móvil, acceder a “Mis Datos” → “Mis Fechas de Cobro”.

También está disponible la consulta en la web oficial anses.gob.ar.

Se habló de
ANSES Asignaciones Familiares SUAF
