Aumento, bono y fechas de pago: el anuncio de Milei y ANSES para los jubilados

De esta forma, los haberes de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se actualizan automáticamente cada mes según la evolución de los precios.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025

Según la Resolución 338/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, los nuevos valores son los siguientes:

Haber mínimo jubilatorio : $333.085,39

Bono de refuerzo mensual : $70.000

Total a cobrar (mínimo + bono) : $403.085,39

Haber máximo jubilatorio: $2.241.349,35

También se actualizaron las bases imponibles utilizadas para calcular los aportes y contribuciones al sistema previsional. A partir de noviembre, el mínimo será de $112.183, mientras que el máximo se ubicará en $3.645.898.

Qué dijo ANSES sobre el aumento

Desde el organismo previsional remarcaron que el objetivo de la nueva fórmula es “preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación”, permitiendo actualizaciones más rápidas y previsibles.

Fuentes oficiales indicaron que el aumento de noviembre se suma al bono de $70.000 que ya está confirmado para el mes, y que podría repetirse en diciembre como refuerzo de fin de año. De esta manera, el Gobierno busca evitar una pérdida mayor del poder de compra en un contexto inflacionario que aún sigue siendo alto.

El bono de $70.000 confirmado para noviembre

El bono de $70.000 es una ayuda económica adicional que el Gobierno nacional entrega todos los meses a los jubilados y pensionados de menores ingresos. En noviembre, el refuerzo vuelve a pagarse junto al haber mensual y se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Pueden acceder a este bono los siguientes grupos:

Titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA que perciban hasta un haber mínimo .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Aquellos que cobren más de la mínima pero menos de $403.085,39, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto total.

Este refuerzo busca compensar la diferencia entre la jubilación mínima y el costo de vida, especialmente en alimentos y medicamentos.

Reintegros en compras con tarjeta de débito: hasta $120.000

Además del bono, ANSES confirmó la renovación del programa de reintegros en compras con tarjeta de débito, que devuelve el IVA de los consumos en supermercados, farmacias y almacenes.

El beneficio aplica para jubilados y pensionados que cobren haberes a través de cuentas bancarias y realicen pagos con tarjeta de débito asociada a esa cuenta.

Los reintegros se acreditan de forma automática y el tope mensual asciende a $120.000.

Este beneficio se complementa con los programas “Compre sin IVA” y “Beneficios ANSES”, que otorgan descuentos en comercios adheridos y reintegros en distintos rubros.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

ANSES ya publicó el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 para jubilados y pensionados. Las fechas se dividen según el monto del haber y el último número del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 : 10/11

DNI terminados en 1 : 11/11

DNI terminados en 2 : 12/11

DNI terminados en 3 : 13/11

DNI terminados en 4 : 14/11

DNI terminados en 5 : 17/11

DNI terminados en 6 : 18/11

DNI terminados en 7 : 19/11

DNI terminados en 8 y 9: 20/11

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 20/11

DNI terminados en 2 y 3 : 25/11

DNI terminados en 4 y 5 : 26/11

DNI terminados en 6 y 7 : 27/11

DNI terminados en 8 y 9: 28/11

Qué pasa con los jubilados que cobran más de la mínima

Los jubilados que perciben más de un haber mínimo también recibirán el aumento del 2,08% en noviembre, pero no el bono de $70.000, salvo que su haber total quede por debajo de los $403.085,39, en cuyo caso el refuerzo se pagará de forma proporcional.

Esto significa que quienes cobran más de ese monto no tendrán bono, sino solo el incremento por movilidad. Sin embargo, podrán acceder a otros beneficios, como los reintegros de compras y los créditos ANSES vigentes.