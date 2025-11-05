Karina juntó otra vez en Casa Rosada a los legisladores oficialistas, Milei pasó a saludar y confirmó las extraordinarias

Karina Milei junto a los ministros y senadora electa, Patricia Bullrich y el diputado electo Luis Petri, se consolida como la jefa política de LLA frente a los bloques del oficialismo en el Congreso. Foto LLA.

Entre los primeros en llegar, según pudo constatar A24.com, se vieron al jefe del bloque de LLA de diputados, Gabriel Bornoroni, al diputado Nicolás Mayoraz y al electo Diego Fargosi y Sebastián Pareja -jefe de LLA en la provincia de Buenos Aires-.

También estuvieron los diputados del bloque del PRO encabezados por Cristian Ritondo y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, como el diputado electo por CABA y mano derecha de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, entre otros de los que participaron de un asado el miércoles a la noche en la sede partidaria, aunque no así los senadores del partido amarillo.

El encuentro se extendió por más de una hora, en medio de café y medialunas, con una Casa Rosada vallada en sus pasillos interiores, un día después de otra cumbre que había sido convocada también por Karina Milei en el mismo salón de la Casa Rosada el martes por la tarde, pero de la que solo participaron los diputados electos por LLA a los que se les explicó la Constitución nacional, el reglamento y se les dio instrucciones de cómo actuar en la Cámara Baja.

En esta oportunidad Karina no fue oradora. Después de las palabras del presidente, hablaron Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los elegidos, tal como había anticipado A24.com esta semana, como los nuevos interlocutores del oficialismo en las cámaras del Congreso, para buscar consensos para las reformas que buscará aprobar Milei en los primeros meses de 2026.

Patricia Bullrich presidirá el bloque de senadores de LLA y Martín Menem, como miembro de la mesa política de la Casa Rosada coordinará con los bloques del oficialismo y la oposición la agenda del Gobierno en Diputados.

Aunque desde la Casa Rosada no dieron razones oficiales por las que Milei no asistió a la cumbre con diputados de LLA el martes, y aclararon que fue una cumbre partidaria convocada por Karina Milei, la de este miércoles tenía el mismo formato, pero si estaba previsto que pase el presidente a saludar.

En medio de una agenda apretada en la que le tomaba juramento a las 12 hs al nuevo jefe de Gabinete y vocero, Manuel Adorni, antes de partir a las 15 hs rumbo a su viaje número 14 a los Estados Unidos, Milei esta vez se puso al frente de la cumbre para bajar línea a los bloques propios y aliados en otra muestra del cambio de estilo del presidente, para convocar al diálogo político y generar consensos para las reformas.

El mensaje de Milei hacia adentro y hacia los bloques parlamentarios, es ratificar que tras el triunfo electoral del 26 de octubre, Karina Milei es la jefa política del espacio, pero también la idea fue presentar a sus interlocutores en el Congreso.

Con vallados internos incluidos restringiendo el paso por distintos pasillos de la Casa, marcaba el clima de estricto hermetismo con los que suele moverse el presidente cuando sale de su despacho de la Casa Rosada, y encabeza, como pocas veces, una masiva reunión como esta.